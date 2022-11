Babic: "Rubi me nombró líder de la defensa"

Srdjan Babic ha concedido una entrevista al medio serbio mozzartsport.com en la que el jugador serbio ha analizado tanto la actualidad de la UD Almería como su flamante participación en el Mundial de Catar tras entrar en la lista definitiva anunciada por su seleccionador, Dragan Stojkovic: "Sinceramente, ni siquiera pensé en el Mundial hasta hace 6 meses. Todo eso estaba muy lejos de mí. Ahora estoy en la edad adecuada y entiendo que debo aprovechar cada oportunidad que se me presente. No hay vuelta atrás".

En plena madurez a sus 26 años de edad, Babic admite que pasó un momento difícil en su carrera cuando firmó por el Estrella Roja de Belgrado, cesión incluida al Famalicao portugués: "No es fácil cuando las cosas no salen bien, como me ocurrió en el Estrella Roja. Empiezas a dudar de ti mismo, a cuestionarte... pero no dejé que eso me afectara. No quería rendirme ni renunciar. En el Estrella Roja, cada error penalizaba mucho".

Tras formarse en la Vojvodina y pasar por Real Sociedad B y Reus en el fútbol español, asegura que aquella experiencia de vuelta a su país le curtió bastante: "Cuando tienes 18 o 19 años, siempre piensas, bueno, ya habrá otro momento, ya llegará otra oportunidad. Ahora eso se ha ido. Tengo que aprovechar cada oportunidad".

Por todo ello admite que sí esperaba ser uno de los integrantes de la convocatoria final del cuadro balcánico: "Claro que esperaba estar en la lista. Siempre hay que tener esperanza. He estado jugando bien últimamente, así que lo esperaba. Hay mucho trabajo detrás de esa llamada. Luché para volver al camino correcto y aquí está la prueba de que nada es imposible".

En ese cambio operado en su forma de juego Babic enfatiza mucho el crecimiento exponencial tras firmar por el Almería y ponerse en manos de Rubi, que le dio confianza en el juego con balón: "He cambiado mucho como jugador. He progresado en España. Es una muy buena liga, con un fútbol diferente. Con Rubi tuve absoluta libertad para mostrar lo que puedo hacer con balón, no solo sin él. Me nombró líder de toda la línea de atrás y, cuando me di cuenta en mi cabeza que podía ser eso, me ayudó mucho a progresar en todos los sentidos".

De cara a la cita mundialista Babic recuerda que en su grupo les ha tocado bailar con la más fea, Brasil, aunque está convencido de que darán la talla: "Con Neymar pasará igual que con Lewandowski, que no nos marcó, aunque perdimos 2-0. Nuestro grupo es el más difícil. Brasil es el primer favorito al título, no hay mucho más que decir. Suiza venció tanto a Portugal como a España en la Nations League. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Si llegamos a octavos, todo es posible ".