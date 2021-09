Babic: "Para mis 25 años me considero un futbolista experimentado"

La UD Almería ha presentado esta mañana a otro de esos jugadores que atesora un currículum cuando menos peculiar. El serbo-bosnio Srdjan Babic (Banja Luka, 22-4-1996) ha pasado ya hasta por media docena de equipos a sus 25 años de edad. Formado en el conjunto serbio de la Vojvodina tras dejar el bosnio de su Banja Luka natal, Babic firmó con apenas 19 años por el filial de la Real Sociedad como una promesa de futuro, dado su perfil zurdo y sus 195 centímetros de altura.

En San Sebastián no llegó a despuntar como para cuajar en el primer equipo, por lo que fue cedido al Reus de Segunda División, con lo que tiene experiencia en la categoría de plata. Su periplo español acaba en 2017 para regresar a Serbia, enrolándose en las filas del Estrella Roja de Belgrado, intercalando una cesión el curso pasado al Famalicao portugués.

Casi al cierre del mercado veraniego firmaba cedido por el conjunto rojiblanco, que se reserva una opción de compra. Llega para cubrir en el puesto las salidas de su compatriota Nikola Maras, Jorge Cuenca e Ivanildo Fernandes y está llamado a comandar el eje de la zaga junto a Daniel Carriço en cuanto ambos estén a un nivel óptimo en el aspecto físico: "El míster quiere un central fuerte, que sea bueno en el juego aéreo. Maras me habló maravillas de Almería y ahora que conozco la ciudad y los compañeros he acertado firmando aquí. Quiero dar las gracias al Almería por apostar por mí. Llevo algo más de una semana y ya estoy como en casa. Quiero crecer junto a mis compañeros para hacer un gran año".

Internacional en todas las categorías inferiores del seleccionado serbio, Babic se considera todo un veterano a sus 25 años de edad: "Vine hace seis años para jugar en la Real Sociedad y después me fui al Reus. Tengo 25 años y me considero un futbolista experimentado, porque después fui a Portugal, jugué Europa League con el Estrella Roja y también la Champions".

Acerca de su posible debut el domingo en El Toralín se mostró optimista, si bien admite que no llegó a tope en el aspecto físico: "Cuando llegué no me encontraba al 100% y se lo comenté al míster. Ahora que han pasado los días me encuentro mejor y creo que para el domingo las sensaciones van a ser fenomenales. Me estoy acoplando al sistema del equipo"

Del plantel destaca el buen grupo que se ha encontrado y espera que con esfuerzo y sacrificio puedan lograr la meta del ascenso a Primera: "En una temporada de 42 partidos hay que ser un equipo, jugar juntos y apoyar al compañero. Estoy seguro de que vamos a hacer una gran temporada, porque los futbolistas son muy buenos individualmente y si hacemos ese equipo toca ser optimistas".