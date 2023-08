Babic: "Hay ilusión por jugar en Europa, pero hay que ver qué ficha el club"

Srdan Babic ha comparecido este jueves ante los medios de la comunicación como una de las voces autorizadas del vestuario. Sus 74 encuentros con la camiseta rojiblanca y su personalidad invitan a que sea uno de los capitanes en el nuevo curso en caso de que el 2 de septiembre sea jugador del Almería, algo que no ha terminado de garantizar.

- Apenas resta una semana para que arranque la liga ante el Rayo.

Estamos todavía en pretemporada, no la hemos acabado. Falta un último partido ante el Granada. Las sensaciones son buenas aunque los resultados no nos acompañan. No queremos ganar ahora todos los partidos 5-0 por ganar. Tenemos que trabajar duro y coger conceptos. El míster quiere cambiar cosas respecto a lo que hicimos el año pasado. No estamos viendo los resultados, tenemos mucho que trabajar y mejorar respecto a la pasada temporada.

- ¿Qué conceptos son los que quiere cambiar Vicente Moreno?

El míster quiere que estemos un poquito más juntos. La defensa empieza desde el delantero y al revés igual, el ataque comienza desde nuestro portero. Nos queremos acompañar en todo momento, con un bloque junto, poniéndole difícil al rival que marque gol.

- La plantilla de ahora poco se parecerá a la del 2 septiembre.

El mercado está vivo, con movimientos todos los días. Nunca se sabe quién va a estar y quién no. Pueden venir cinco-diez jugadores, yo no entro en las cosas del club, pero la gente que está aquí está trabajando bien. Los jugadores que tenemos están trabajando muy duro.

- ¿En el vestuario conocían el deseo de Ely de marcharse a Brasil?

En fútbol nunca se sabe, un día puede parecer que no te mueves y al siguiente el club te puede vender o tú salir. No sé qué decir de Rodrigo Ely, jugué junto a él. No ha firmado todavía. Si se va, lo voy a echar de menos porque es una gran persona y jugador.

- Su nombre también salió en posibles ventas.

Tengo tres años más en el club. Intento seguir aquí. En el fútbol nunca se sabe, no tengo nada más que decir. Cada día puede pasar una cosa. Vamos a hablar en un mes.

- Si continúa, será su tercer curso en Almería. ¿Nota la evolución?

He cambiado mucho desde que llegué tanto como futbolista como persona. Me acogieron muy bien y desde el primer día me sentí como en casa. Han pasado dos años y tengo mucha más experiencia, sobre todo, al jugar en Primera, que cambia mucho respecto a Segunda. Hemos crecido un montón en estos años. Tras ascender y salvarnos, espero que esta temporada no sea tan sufrida, logrando la permanencia con alguna jornada de antelación. Ese es el primer objetivo. Hay ilusión por jugar en Europa, pero hay que ver qué ficha el club. De momento, el objetivo es la permanencia.

- ¿Cómo de importante es la experiencia que tienen en la categoría respecto al pasado ejercicio?

Ya tenemos un año de experiencia en Primera División. Todos ya por lo menos tienen 20 partidos en la categoría; otros, 50 ó 100. Ya estamos preparados para competir mejor, sobre todo, fuera de casa. El año pasado no hicimos lo que quisimos fuera. En casa jugamos bastante bien e hicimos un fortín. Este año queremos mejorar fuera de casa.

- Los abonados podrán ver al Almería de Vicente Moreno en acción este sábado.

Ante el Granada tenemos que comenzar a competir un poquito mejor porque el inicio de la temporada está a la vuelta de la esquina. Queremos dar todo ante el Rayo para empezar bien el año. Ante el Madrid, salir y competir a tope.