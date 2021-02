Balliu ejerce de capitán: "Son muchas semanas ya con cosas extrañas"

Penalti de Oliván no pitado: "Hay penalti clarísimo, me anticipo y me da, desde el campo se escucha el golpe porque me da en los tacos. Viéndola por teléfono me parece aún más clara que en vivo, no hay ninguna duda, la verdad".

Arbitrajes raros: "Son muchas semanas ya con cosas extrañas, sé que es difícil ser árbitro y que se equivocan como nosotros, pero pido que nos hablen bien porque intentas hablar con ellos y que te den su opinión pero hay unas faltas de respeto que no entiendo. Si desde la tele la gente escuchase como te hablan los árbitros... Te hablan de respeto y a veces esas faltas de respeto vienen de ellos hacia los jugadores".

No quiere llantos: "La de Sadiq hace tres días es muy clara, pero a veces te dan y otras te quitan. Tampoco hay que llorar mucho porque al final depende de nosotros jugar y marcar. En vez de marcar uno habrá que hacer dos para evitar este tipo de problemas"

Desánimo: "Estoy muy jodido, incluso a veces desanimado, pero estamos enganchados. El problema es que esta Liga se decidirá por detalles y tenemos perdido el gol average con el Mallorca. Es muy largo y mientras se pueda hay que creer"