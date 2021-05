Balliu: "Una vez hagamos de esponjas y entendamos las ideas de Rubi vamos a volar"

Iván Balliu lleva buena parte de la temporada ejerciendo como capitán sin brazalete y sus valoraciones merece la pena tenerlas en cuenta. El carrilero catalán piensa que con Rubi al frente más pronto que tarde serán imbatibles y enfoca los esfuerzos en certificar el play-off para luego hacer 'reset' y afrontarlo sin cortapisas en busca del ascenso.

¿Cómo ha visto al equipo durante su lesión?

Ahora que me ha tocado vivir algún partido con la lesión y las rotaciones desde fuera parece más fácil que desde dentro, pero hay que mejorar pronto porque estamos en un momento delicado, jodido, pero hay que salir adelante.

Se les percibe alicaídos anímicamente...

La preocupación sería al contrario, si vieses que los jugadores no estuviéramos preocupados por la situación. Nos jode a todos porque somos profesionales y queremos ganar jugando bien. Hay momentos que sí jugamos bien, pero no aguantamos ese ritmo los 90 minutos. Las derrotas te hunden un poco más. El objetivo del grupo era subir directamente, no lo logramos y a lo mejor por eso está decepcionado o intranquilo con la situación.

¿Por qué el equipo solo juega bien a tramos?

No somos regulares durante 90 minutos, no solo ahora, durante la temporada ha habido momentos de no saber mantener el pie en el acelerador. El equipo tiene mucha calidad, arriba y en el medio campo, pero nos falta mantener la cabeza en las acciones defensivas. Generamos mucho arriba, pero con media ocasión nos meten gol. Hay que estar concentrados en las labores defensivas, no solo los defensas, que es faena nuestra, sino todo el equipo.

¿A qué achaca el fallo de Makaridze o el de Lazo a puerta vacía?

Estamos en un momento donde no hay suerte, se junta un poco todo y los fallos se ven mucho más. Al final cuando no hay esa suerte o confianza te hace que esas acciones no entren o se fallen. Hay que minimizar los riesgos, si vemos que el equipo no tiene tanta confianza, mejor buscar un balón directo a Sadiq o a la gente de arriba para que se busque la vida.

En Cartagena hicieron piña antes de arrancar, ¿hay conjura para el play-off?

Fue una conjura que también hicimos en el vestidor porque veníamos de una semana con rumores ciertos o exagerados. En un equipo hay tensión, se dicen las cosas a la cara y tras los partidos estás más nervioso. Se habló y fue para demostrar que estamos todos juntos.

¿Cree que la mala imagen ofrecida por Brian y Sadiq responde a la mala dinámica?

Hay tensión, todos quieren marcar, demostrar y dar puntos al equipo. Hay que intentar evitarlas, pero no me preocupa que haya ese tipo de tensiones.

Se ha hablado incluso de una pelea a guantazos entre Sadiq y Makaridze...

El fútbol es así, en los momentos malos hay que buscar a un culpable y señalar a alguien. Hay jugadores que lo llevarán mejor y otros no porque somos un equipo joven y a alguno le costará más las críticas. Pero no hubo pelea, ni guantazos ni nada.

¿Cómo han encajado lo de ceder la tercera plaza al Leganés?

Jodidos, hemos sido durante todo el año un muy buen tercero, estando siempre ahí en la lucha de engancharnos, no supimos aguantar la presión o el ritmo de los de arriba. Toca asegurar el play-off e ir a la guerra contra quien sea.

El conjunto pepinero tampoco parece ir sobrado...

Ni siquiera el Girona. Es de los únicos de arriba a los que le hemos ganado. El play-off es un torneo aparte y no me preocupa, llegaremos muy enchufados porque estamos a 4 partidos de que te cambie la vida a nivel económico y profesional. Haces un reset y empiezas de cero.

Balliu: "El partido contra el Logroñés habrá que tomarlo como una final"

Parecían muy ensimismados con el ascenso directo.

Jugar un play-off es un regalo, pero el objetivo número uno era subir directos y hemos fallado. Toca despertar, aquí nadie te regala nada y el jugador que llegue con esa mentalidad de que hemos fallado seguramente no va a rendir. El míster no le va a dar minutos. El objetivo es muy grande como para que alguno pierda esa oportunidad.

¿El duelo del lunes ante el Logroñés será una final?

Puede serlo porque todo lo que no sea sumar tres puntos te mete en una dinámica que si ya es mala y exagerada... Habrá que tomarlo como una final.

¿Conocía previamente a Rubi?

No lo conocía porque no había coincidido con él, pero sí de haber escuchado hablar y de amigos que lo han tenido. Es muy profesional, al jugador le da toda la información necesaria, incluso lee los partidos antes de jugarlos. Es un entrenador que lo vive mucho y lo aporta con el vídeo que hacemos durante la semana. Es un entrenador de nivel alto, por encima de esta categoría. Es muy positivo, anima mucho, no tiene malas palabras e intenta ayudar a los jugadores. Ha venido a mejorar el nivel y una vez hagamos de esponja y entendamos sus ideas vamos a volar.

¿Les pide algo distinto a los laterales?

Su idea de juego es un poco la que veníamos haciendo. El entrenador tampoco puede cambiar mucho porque los jugadores son los que son. Nos pide que subamos y que defendamos más y mejorar los fallos en los centros laterales. Le gusta que subamos la banda, eso sí.

¿Qué le parece la presencia de público en unos campos sí y en otros no?

Lo veo injusto, la verdad. En el campo del Cartagena se notó a ese público animando y ellos tenían un poco más de fuerza. Desde dentro del campo no se escucha tanto porque estás más concentrado, pero la norma es injusta.