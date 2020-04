Balliu: "La opción de que suban los dos primeros me hace sufrir"

Iván Balliu arranca la semana en la que se cumplirá un mes de confinamiento poniéndose a punto en casa con un gimnasio particular de los más preparados entre todos sus compañeros. Es partidario de disputar los once partidos que restan y confiesa sufrir si la competición no pudiera reanudarse.

Lo primero es obligado, ¿cómo está de salud usted y su familia?

Por suerte estamos todos bien, en casa tranquilos y haciendo lo que podemos.

Madrid y Cataluña son los grandes afectados, ¿como catalán lo vive con una sensibilidad superior?

Sí, como en todos lados y en todo el mundo se vive una situación un poco fea, aunque a Madrid y Barcelona le ha tocado la peor parte porque es donde hay más gente y movimiento de personas. Es lo normal que haya más casos de infección allí.

¿Le ha afectado a algún conocido?

He tenido la suerte de que no conozco a ningún afectado ni en la familia ni en los amigos. Soy padre desde hace un año y cuando tienes un hijo te cambia la manera de ver la vida, siempre miras por él y cuando me toca ir al súper me pongo guantes y mascarilla, además de desinfectarlo todo. Hay momentos duros en los que el niño se cansa de estar dentro, aunque tenemos jardín para jugar fuera si el tiempo acompaña. Él no es consciente y es más fácil de llevar que con un niño un poco mayor. Llevamos una rutina de que se despierte como si fuera a la guardería, un poco como podemos. Ya no sé ni qué ponerle en la tele, he visto todos los dibujos, jugado y pintado a todo.

¿De moral sigue bien?

De momento voy bien. Hay que ser positivo y levantarse cada día pensando en un día más, encontrando esas pequeñas motivaciones de ver qué podemos mejorar. Intento analizar los partidos y lo que he hecho durante esta temporada.

¿Paga cuota de gimnasio?

Tengo la suerte de tener un pequeño gimnasio montado en casa. Muchos jugadores se lo gastan en un coche o tonterías, pero cuando me hice una casa guardé un espacio para el gimnasio y se ha dado la casualidad de que ahora puedo disfrutarlo encerrado. Compré un poco de todo pensando en el futuro y lo intento aprovechar al máximo.

¿Cómo lleva lo de ser el más rápido de Segunda? [los programas de medición le dan un pico de 35 kilómetros/hora]

Después de cada partido nos pasan una hoja de kilómetros, velocidad y esprints y con Darwin nos picamos para ver quién ha corrido más rápido. Cuando lo recibí se lo envié y me llamó directo medio picado. Mira cómo es la vida que meto un gol y viene una pandemia, es increíble, ahora me corta la racha (risas).

La idea es retomar la competición para evitar pérdidas, ¿cómo ve todo esto?

Mi opinión de lo que leo, a veces incluso me pongo nervioso, es que en el campo se juegue lo que cada equipo se merece. Son once partidos, tampoco son muchos, y si hay que jugarlos en verano yo quiero jugar y cuanto antes, mejor.

Si juegan en verano el problema añadido será el tema de alquileres, finalización de contratos...

Hablo de mi caso, tengo dos años de contrato, pero si a alguno le caduca el alquiler lo acogería en casa porque me sobra una habitación. Que me cocine y gratis.

La Liga prepara un protocolo para meterlos en una gran burbuja para evitar contagios.

Controlar el círculo de cada uno es difícil, a lo mejor te viene a ver la mujer y se ha visto con otras cinco personas más. Si hay que hacerlo para sacar la competición adelante y entretener a los aficionados en casa, lo podríamos hacer como solución.

¿Cree que el fútbol podría servir de distracción para la ciudadanía?

A veces el fútbol hace que te olvides de todo durante hora y media, disfrutando y sufriendo. Ahora son muchas horas en casa e iría bien, la verdad.

Si esto no se retomase existe la posibilidad de que solo subieran los dos primeros. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo con Petrovic en esto. Esa opción me hace sufrir porque no tiene ningún sentido que suban dos si siempre han subido tres. Casi siempre hemos estado entre los dos primeros y por una mala racha bajamos a la tercera, por eso no le encuentro sentido.

Lo lógico es que suban tres, parece lo menos injusto...

Al final son once partidos y los equipos que han estado en descenso es porque no han hecho una buena temporada, igual que los de arriba es porque lo han hecho bien. Si la Liga tuviera que terminar lo más justo sería hacer el cambio de cromos, tres ascensos y tres descensos.

¿Qué mensaje le manda a la afición tras 23 días confinados?

Les digo que estamos preparados para competir, entrenando fuertes porque el club nos ha puesto facilidades para estar bien físicamente. Que tengan paciencia, se cuiden e intenten respetar lo que dicen los médicos porque cuando volvamos les daremos muchas alegrías y seguro que cumpliremos el objetivo de estar en Primera el próximo año.