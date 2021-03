Barbero: "Anquela nos dice que el Almería es un equipo NBA"

Iván Barbero regresa el lunes a Almería, su tierra, después de un corto periplo el curso pasado en el que apenas tuvo margen para demostrar sus condiciones futbolísticas. El ariete almeriense ha hablado para UDA Radio y Onda Cero y admite que la pandemia condicionó mucho su paso por el conjunto indálico, ya que aterrizó en febrero y en marzo todo se paralizaba, reanudándose luego la competición sin público y con muchos condicionantes que no ayudaron.

A las órdenes del "profesor" Anquela sigue progresando y demuestra tener unos valores bien asentados a sus 22 años de edad, siendo una buena astilla de su padre, José Barbero, el meta con el que el club rojiblanco lograse el último ascenso desde Segunda B a Segunda. Cedido en el Alcorcón por el Osasuna, ha logrado dos dianas (ante Tenerife y Rayo) y está contento por ir sumando minutos en el fútbol profesional.

Llegan tras lograr una victoria de oro que los saca de la zona de descenso...

El equipo lleva una racha bastante buena, de doce puntos hemos logrado nueve y asomamos la cabeza del descenso, aunque lo tenemos complicado porque está todo muy apretado por debajo y hay que seguir trabajando para lograr el objetivo que perseguimos.

¿Les sorprendió el 4-0 al Mirandés?

Todos los partidos que habíamos ganado hasta ahora habían sido muy apretaditos, 1-0 o 2-1, nunca por más de dos goles, y se los hicimos a uno de los que mejor defienden de la categoría. Es una subida de moral y confianza para todo el equipo ahora que vamos a Almería.

¿Qué tal con Anquela?

Fue un cambio total. Desde el primer día nos inculcó lo que siempre había sido el Alcorcón, un cerrojo en casa. Nos da confianza por el trato que tiene con el jugador y es fantástico su recorrido en el fútbol, es como nuestro profesor.

Barbero: "Quizá cambie la camiseta con Corpas porque es una persona muy humilde y profesional, no creo que sea casualidad lo que le está pasando este año"

¿Qué les ha dicho de este Almería?

Es consciente de dónde vamos, como él dice ante un equipo de la NBA. El nivel que está dando el Almería es muy bueno, vemos sus vídeos y el rendimiento está siendo espectacular. Vamos con nuestras fortalezas a buscar un resultado positivo.

¿Ve a los rojiblancos subiendo por la vía directa?

Es pronto aún, están ahí pero quedan tres meses de competición que se hacen largos. No es casualidad que vayan segundos y si siguen en esta dinámica el ascenso directo seguramente lo tengan dentro de poco.

¿A quién ve más fuerte de los aspirantes?, ¿Espanyol, Mallorca o Almería?

Contra el Espanyol nos enfrentamos en la segunda o tercera jornada, muy pronto, y también contra el Mallorca, más adelante con el Almería. Es el que más me sorprendió por su forma de sacar el balón, el talento que tiene y la plantilla súper amplia. Da envidia sana ver que un equipo tan joven logra ganar y no baja los brazos para estar segundo.

La competición está ya inmersa en ese tramo de locura.

La verdad que sí. El míster nos dice que no miremos si estamos dentro o fuera del descenso, sino al partido siguiente. Será difícil e intentaremos sumar porque nos vendrá bien para seguir adelante.

¿Cómo le va a nivel personal?

Estoy aprendiendo bastante lo que es esta categoría. Todavía no he logrado hacerme con el puesto de 9, algo que no se logra tan fácil. Los minutos que el entrenador me da me aportan confianza y trabajo a diario con positividad, ánimo y mucha entrega, sumando minutos y haciendo algún gol que otro.

Barbero: "Es un espectáculo ver jugar a Sadiq, cómo ataca los espacios, lo que genera, su velocidad y que todo lo que toca lo mete"

¿Le quedó alguna espina clavada de su paso por el Almería?

Me quedo con lo positivo, cuando llegué a Almería venía con muchas expectativas, surgió todo muy rápido, llegué en febrero y en marzo ya estábamos confiandos, parados. Luego todo vino rápido, sin público y difícil. No logramos el objetivo y pasó todo volando, fue una pena, pero el fútbol te da oportunidades y esto es seguir y el día de mañana Dios dirá.

El Assy siempre lo apoyó bastante...

Con Mohamed tengo una relación bastante cariñosa porque en cada minuto que jugué con el Almería siempre me animó para seguir. En eso estoy, en picar y picar porque al final el que trabaja y cree tarde o temprano lo consigue.

¿Qué le ha parecido la irrupción de Sadiq?

Es un espectáculo verlo jugar, cómo ataca los espacios, lo que genera, su velocidad y que todo lo que toca lo mete. No es casualidad que lleve 14 goles, bastante para lo que va de temporada y a su edad. Es parecido a lo que había el año pasado con Darwin, jugadores con muchísimo potencial que arriba te dan la vida porque te solucionan el parido en cualquier momento. Ojalá siga así.

¿A quién le cambiará la camiseta?

Me llevo muy bien con Villalba, Balliu o Corpas. Quizá la cambie con Corpas porque es una persona muy humilde y profesional, no creo que sea casualidad lo que le está pasando este año. Once goles a estas alturas es nivel de Primera absolutamente. Me alegra haberlos tenido cerca y aprendido de ellos.