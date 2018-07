Javi Barranco, campeón de dobles en el ITF Futures Playa de Gandía junto al italiano Raul Brancaccio

El tenista almeriense Javier Barranco demostró este fin de semana estar en un excelente estado de forma y consiguió el título de campeón del ITF Futures Playa de Gandía en la modalidad de dobles junto a su compañero habitual, el italiano Raul Brancaccio, al derrotar en la final a la pareja formada por el boliviano Boris Arias y el ecuatoriano Diego Hidalgo en tres sets (4/6 6/2 10/5).

Barranco lograba así su segundo título del año en dobles, tras el conquistado en junio en Huelva, también con Brancaccio, y que suma a las finales de dobles disputadas en marzo en Reus (Tarragona), Rovinj (Croacia), esta en compañía de otro italiano, Marco Bortolotti, y recientemente en Getxo (Vizcaya), y a las individuales que jugó en Paguera (Mallorca) frente a Daniel Gimeno-Traver y también en Croacia frente a Nino Serdarusic.

En Gandía, Barranco y Brancaccio derrotaron en dieciseisavos de final a Eduard Guell y Miguel Semmler por 6/0 7/6 (2), en cuartos de final se impusieron a Juan Pablo Cañas y el también almeriense Benjamín Winter por 7/5 6/1 y en semifinales a Marc Giner y Jaume Pla por 6/4 6/7 (5) 10/3. En la final, la victoria fue frente a Arias e Hidalgo.

Javi Barranco ha protagonizado un gran mes de julio, ya que hace dos semanas también alcanzó la semifinal individual y la final de dobles en Getxo. En individual, eliminó al polaco Maciej Rajski, el ecuatoriano Diego Hidalgo y el español Alberto Romero antes de caer en la semifinal frente al argentino Pedro Cachín, mientras que en el doble con Brancaccio terminó cediendo en la final frente a los guatemaltecos Christopher Díaz-Figueroa y Wilfredo González.

Un mes de julio que todavía no ha acabado para el almeriense puesto que este martes comienza su participación en Denia (Alicante), donde defiende el título conseguido en 2017, único logrado hasta la fecha para el joven tenista de 19 años de edad, frente a Juan Lizariturry.

Javi Barranco afirma estar “bastante contento porque he subido puestos en el ranking” y que se encuentra ahora mismo “con buenas sensaciones, porque venía de una gira en pista rápida que no había ido muy bien, porque ahí no me siento tan cómodo y ahora en tierra sí puedo explotar mejor mis virtudes”. Ahora, en Denia, “toca defender el título, iremos partido a partido y a ver si conseguimos revalidarlo”.