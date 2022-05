Una arrolladora Bec McConnell repite triunfo en Albstadt y afianza su liderato en Copa del Mundo

Fin de semana perfecto para Bec McConnell en Alemania, en la segunda parada de la Copa del Mundo de MTB tras el estreno en Petrópolis el pasado mes de abril. Si con el triunfo en el XCO de la manga brasileña se cumplía el gran sueño de la australiana, lo logrado en Albstadt confirma el excelente momento por el que atraviesa la biker de Primaflor-Mondraker-Genuins, gran dominadora en el inicio de la Copa del Mundo.

Después de vencer el short track del viernes, Rebecca partía decidida desde salida, tomando muy pronto la cabeza del numeroso grupo de candidatas. Sólo la campeona sueca Jenny Rissveds resistió ese primer arreón, abriendo un hueco superior al medio minuto sobre un grupo con Lecomte, Mitterwallner, Frei, Neff, Terpstra o Ferrand-Prévot.

Rissveds se soldó muy bien a la líder de la Copa del Mundo, por lo que Bec decidió ceder la cabeza a su rival superado el ecuador, conservando siempre ese margen entre los 30 y los 50 segundos sobre un grupo perseguidor que se iba seleccionando según avanzaba la prueba. El momento clave llegó a vuelta y media del final, McConnell atacaba soltando entonces sí a Rissveds, abriendo un hueco que aumentó rápido y que permitió a la oceánica disfrutar de este nuevo éxito, con el que alcanza los 620 puntos al frente de la general.

Bec McConnell: "Una locura de carrera otra vez. Me sentí muy bien, incluso la victoria del viernes en el short track me dio un poco más de confianza y me ha ayudado a no tener hoy prisa y esperar a que llegase el momento adecuado. No lo puedo creer, conseguir otra victoria en Copa del Mundo es increíble. Sólo intento disfrutar de cada momento, del jersey de líder, del número uno del mundo... no puedo decir mucho más".

Calambres apartan a Cullell del top 10

El domingo lo pudo redondear un Jofre Cullell que ofreció una magnífica imagen durante gran parte de la carrera, tras una fulgurante salida en la que recuperó muchas posiciones para situarse en el grupo que peleaba por la sexta plaza. Sin embargo, calambres en el giro final acabaron con sus aspiraciones de top 10 en el triunfo del británico de Ineos Tom Pidcock.