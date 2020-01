Bec McConnell triunfa en el Campeonato de Oceanía de XCO

Primaflor-Mondraker-XSauce ya cuenta con su primer éxito de la temporada 2020, además un triunfo de categoría como el Campeonato de Oceanía de cross country en versión femenina, disputado la pasada madrugada en Dunedin (Nueva Zelanda). Sin embargo, no lo tuvo nada sencillo Bec McConnell para revalidar el triunfo logrado en 2019.

La medalla de bronce en el último Mundial de XCO partía como la gran favorita a la victoria, pero un pinchazo en la primera de las cinco vueltas al recorrido complicó su objetivo. La australiana perdía casi 2 minutos al paso por meta respecto a la líder entonces, la local Josie Wilcox. Poco a poco, después de encontrar el ritmo que más le interesaba en un esfuerzo físico muy importante para estas alturas de campaña, Rebecca recortó la desventaja y se situó en cabeza para alcanzar la meta con un 1 minuto de renta.

Bec McConnell: "Estoy muy contenta, tanto por el resultado como por el rendimiento en este Campeonato de Oceanía, a pesar de que no empecé con las mejores sensaciones. El pinchazo me hizo perder mucho tiempo, ya que tuve que hacer a pie gran parte del circuito hasta llegar a boxes. Tuve que realizar un gran esfuerzo, tanto físico como mental, para recuperar el tiempo perdido. Miraba el pulsómetro e incluso alcancé las 189 pulsaciones por minuto. Vuelta a vuelta iba a reduciendo la ventaja y a giro y medio del final conseguí superar a Josie. Nunca deseas tener que hacer frente a una situación así pero la verdad es que creo que me vendrá bien para seguir buscando mis límites. Las últimas semanas no me he encontrado todo lo bien que me hubiese gustado y una carrera así me devuelve la confianza y la certeza de que las buenas sensaciones están de vuelta".

La buena actuación en Dunedin de los PMX Racing Team la completó el tercer puesto de Daniel McConnell en la carrera masculina. El biker de la región de Victoria firmaba una competición muy sólida, por detrás de dos habituales de Copa del Mundo como el neozelandés Anton Cooper -ganador en casa- y el también australiano Cameron Ivory.