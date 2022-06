Bec McConnell mantiene en Leogang el liderato en la general de la Copa del Mundo

Tocó sufrir este domingo sobre un circuito siempre complicado por sus subidas, en donde el intenso calor de todo el fin de semana añadió un extra de dureza al desarrollo de la carrera. Con todo, Bec McConnell acabó más que satisfecha con su séptimo puesto en la cuarta manga del Mundo y no sólo porque le permita mantenerse una semana más al frente de la clasificación general.

Bec McConnell: "El plan siempre fue que éste fuera mi momento de forma más bajo de la temporada, así que estoy muy satisfecha por cómo he regulado mi esfuerzo. Hoy tocó sufrir mucho pero partí con el objetivo de ser consistente y lo logré alcanzando mi objetivo del fin de semana: acabar entre las siete mejores".

La biker de Primaflor-Mondraker-Genuins reguló desde salida, a pesar del violento inicio de Loana Lecomte, vencedora final. Rebecca mantuvo un ritmo sólido hasta encontrar su lugar en el séptimo escalón, esforzándose en un ejercicio agonístico para todas como demuestran las amplias diferencias. McConnell cuenta ahora con 177 puntos de ventaja sobre Lecomte y 380 con la neerlandesa Anne Terpstra cerca del ecuador de Copa del Mundo.

Francesc Barber también realizó una carrera muy regular firmando un valioso 14º puesto; mientras que Jofre Cullell tuvo que remontar desde el último lugar por un problema mecánico en la salida que lastró toda su carrera.

Francesc Barber: "Realicé una buena salida, me situé entre los cinco-siete primeros, aunque al final me he establecido entre los diez. Después, poco a poco, me iban pasando algunos corredores vuelta a vuelta y se me ha hecho un poco largo, sobre todo por el calor que aquí apretaba muchísimo. Al final he acabado el catorce, contento, y esperando mejorarlo para la próxima".