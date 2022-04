Bec McConnell, del Primaflor, conquista en Petrópolis su primera Copa del Mundo

Histórica victoria de Bec McConnell en la cita inaugural de la Copa del Mundo XCO, que se desplazaba hasta Petrópolis (Brasil) para abrir una campaña 2022 en la que la australiana perseguía como principal objetivo un triunfo que ha llegado a la primera oportunidad. Cinco veces podio y tres veces segunda el pasado año, la australiana de Primaflor-Mondraker-Genuins ha completado el salto al escalón más alto adjudicándose una carrera vibrante y repleta de alternativas entre tres de las mejores bikers del circuito.

Aunque la francesa Lecomte dominó gran parte de la carrera, tanto Rebecca como la neerlandesa Terpstra no se rindieron bajo la sofocante humedad de Brasil, recortando tiempo antes de una apasionante y repleta de cambios última vuelta. McConnell, demostrando más entereza en la parte decisiva, superaba a sus rivales para alcanzar la meta en solitario con tiempo suficiente para celebrar la primera victoria en Copa del Mundo XCO para una Mondraker.

Bec, emocionada tras destapar su palmarés de éxitos en la competición, se convierte en la primera líder de la Copa del Mundo, gracias también al cuarto puesto logrado el pasado viernes en la manga de short track. "La verdad es que no sé ni qué decir. Ha sido una auténtica locura. Todo el mundo me decía que me estaba acercando a mi primera victoria de Copa del Mundo, que corría muy consistente durante los últimos años pero no te lo crees hasta que llega. Este último invierno hubo muchos cambios y para mí es muy importante estar aquí y conseguir esta victoria. No puedo estar más contenta por cómo está yendo el año, pero de momento sólo quiero pensar en hoy".

Cerca del Top 20

Tanto Jofre Cullell como Francesc Barber también completaron en Brasil su primera carrera de la temporada en Copa del Mundo. El élite catalán (20º en el short track; 28º en el cross country) se mostró muy regular durante todo el fin de semana. Por su parte, el balear debutó en la Copa del Mundo sub 23 con un 21º lugar que cumple con sus expectativas en Brasil.

Francesc Barber: "En la última vuelta tuve un pequeño bajón pero el balance no está mal. En la salida tuve un enganchón, después fui remontando. Entre la humedad y el calor lo pasé mal pero me quedo contento por el resultado y el rendimiento para ser la primera".