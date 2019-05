Bec McConnell hace historia para Primaflor en la República Checa

Jornada memorable para Primaflor-Mondraker-Rotor en la República Checa. La australiana Rebecca McConnell conseguía sobre el exigente trazado de Nove Mesto na Morave el primer podio en Copa del Mundo para la única estructura Elite UCI con licencia española en el panorama del MTB. La aussie confirmaba de esta forma sus buenas sensaciones en Albstadt (8ª), devolviendo con un magnífico segundo lugar la confianza que todo el equipo depositó en ella tras un primer año complicado, plagado de problemas físicos.

Una carrera perfecta desde salida. Bec se marchó muy pronto en compañía de las helvéticas Frei y Neff, la neerlandesa Tauber y la americana Kate Courtney; quien se imponía de nuevo repitiendo su primer puesto de la semana pasada. La biker de Primaflor-Mondraker-Rotor cayó hasta el quinto lugar a mitad de prueba, aunque vuelta a vuelta iría recuperando posiciones para situarse en el segundo puesto a falta de los últimos quince minutos, resistiendo el empuje final de la canadiense Haley Smith. Sólida en las subidas, muy habilidosa en las zonas técnicas sobre su Mondraker F-Podium, McConnell disfrutó de uno de sus mejores días como ciclista.

Bec McConnell: "La segunda posición es algo increíble. Yo misma creía que era posible conseguir una plaza de podio entre las cinco mejores si tenía un día perfecto... ¡pero segunda! ¡Guau! Estoy muy, muy feliz por cómo ha salido esta carrera. Quiero dar las gracias a las personas a mi alrededor que han confiado en mí durante todo el tiempo".

Su regularidad le aúpa hasta la cuarta plaza de la general de la Copa del Mundo, un resultado fantástico que le carga de moral de cara al regreso de esta competición el próximo mes de julio. Tampoco le fue nada mal a Githa Michiels, quien ha superado un bloque complicado por problemas en su rodilla con un 17º puesto en Nove Mesto. La belga, muy regular desde salida, dejó patente su valía y aportó para que Primaflor-Mondraker-Rotor concluyera tercero en la clasificación por equipos en féminas.

Nueva remontada de Pablo Rodríguez

El hombre más destacado en la manga masculina fue el gallego Pablo Rodríguez Guede. Otra salida meteórica, adelantando más de treinta bikers para situarse cerca de los veinte mejores de la carrera. Tras el sofocón, el de PMR Racing Team rodó en un grupo numeroso que peleó por la séptima plaza hasta las vueltas finales, donde Pablo notó el esfuerzo de salida, aunque aún así acabaría firmando un valioso 14º puesto que reafirma sus buenas sensaciones de Albstadt. Mejor español en República Checa y la seguridad de que ha vuelto la versión que todos queremos del biker de Maceda.

También Anton Sintsov se asomaba al primer cuarto de la clasificación con un 31º lugar; mientras que Dan McConnell concluía más atrás, cerca del Top 50. En la jornada del sábado, María Rodríguez completaba una buena primera mitad de carrera, próxima a las veinte mejores. Sin embargo, un llantazo lastraba su resultado final, aunque no evitaba que la sevillana se reencontrara con las buenas sensaciones en Copa del Mundo.

María Rodríguez: "Llegaba con buenas expectativas. Me venía encontrando bastante bien en el circuito e incluso llegué a rodar entre las veinte primeras de la carrera. Sin embargo, ese percance me retrasó bastantes posiciones y me impide acabar satisfecha con el resultado. Sin embargo, me marcho contenta con las sensaciones y espero que en Andorra vaya bastante mejor".