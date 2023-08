Benítez: "El Almería es muy peligroso en el contraataque"

Rafa Benítez, entrenador del Celta de Vigo, advirtió de la importancia del partido de este viernes contra el Almería porque su equipo necesita "empezar a ganar" después de haber sumado un solo punto en las tres primeras jornadas de LaLiga."Somos conscientes de que hay que empezar a ganar partidos, pero, también, de que el mercado no está cerrado. Estamos en esa fase de incertidumbre de muchos jugadores y muchos equipos. Tenemos que afrontar este partido con la idea de ser competitivos. Confío en sumar los tres puntos", afirmó.

El técnico celeste, no obstante, avisa de que el choque no será fácil para los suyos porque se enfrentan a un rival "con tres o cuatro jugadores fuertes" y que es "muy peligroso en las acciones de contraataque". "Si jugamos como lo hemos hecho en este partido y medio ―segunda parte frente a la Real Sociedad en Anoeta y el choque con el Real Madrid― tendremos más opciones. Si jugamos como el día de Osasuna, será más difícil. Tenemos que tener clara cuál es la línea", advirtió.

Benítez restó importancia a la sequía goleadora de su equipo ―un gol en tres partidos― porque están generando ocasiones, y destacó que sus futbolistas han sido capaces de adaptarse "muy bien" a los distintos sistemas de juego que han utilizado."Históricamente el 4-2-3-1 es el sistema que más me gusta. Hemos estado con 4-4-2 y el equipo dio muy buenas sensaciones en pretemporada. Tuvimos que cambiar sobre la marcha en San Sebastián ―con una defensa de tres centrales― y salió bien. Eso es lo más importante", explicó.

Además, dejó claro que su "confianza" en el equipo es "máxima" independientemente de la llegada de nuevos refuerzos, pero también pidió "tiempo" para construir el proyecto que él quiere. "Sigo siendo optimista en cuanto a dónde podemos terminar al final. Se han ido algunos jugadores que fueron importantes y tienen que llegar otros que deberían ser importantes. El Celta es un equipo que el año pasado se salvó en la última jornada. Si me preguntáis por la clasificación, yo estoy muy tranquilo, con el desasosiego de que no me gusta que el equipo esté ahí, pero sabíamos que era un calendario difícil", reiteró. En este sentido, dijo estar "convencido" de que pueden estar "muy arriba o en el medio" de la tabla clasificatoria y por eso mandó un mensaje tranquilizador al celtismo: "Nos va a llevar un tiempo hacer eso, pero creo que no estaremos abajo".

Benítez aseguró este jueves que la dirección deportiva que lidera Luis Campos está "cerca" de cerrar la llegada de un centrocampista y un lateral izquierdo, aunque eludió dar pistas sobre sus nombres. "Se se pueden dar porque hay unas situaciones que conozco, pero también hemos tenido tres o cuatro opciones que, a última hora, han cambiado porque el agente pide más o porque el club no sé qué", advirtió en la previa del partido liguero ante el Almería. Asimismo, el técnico madrileño avanzó que alguno de los jugadores declarados transferibles está "muy cerca" de abandonar el club porque solo "falta la firma".