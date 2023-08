Vicente Moreno: "Van a jugar Kaiky, Chumi y nueve más"

Vicente Moreno ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos en la previa del Almería-Celta en la que ambos equipos buscarán su primera victoria de la temporada. El técnico del Almería reconoce que el equipo de Benítez llega en una situación similar a la suya, destacando la importancia de Iago Aspas "para el fútbol español". Además, admite que Kaiky formará pareja de central con Chumi a pesar de la posibilidad de firmar a otro central antes del partido.

- Las situaciones de Almería y Celta son similares.

A la hora de conseguir los puntos hay que tener más voluntad que el rival. Somos dos equipos parecidos, en construcción y con mucho cambio. Jugamos los dos partidos de liga con equipos consolidados tanto en plantilla como en forma de jugar, perdiendo ambos los dos. Llegamos con situaciones similares. Sería importante ganar el partido.

- ¿Dónde puede estar la clave para el partido?

Tenemos que hacer las cosas bien, imponernos en lo que queremos que pase durante el partido. Hay que intentar que no aparezcan sus virtudes, que son muchas. Tiene calidad, mucha velocidad y la capacidad de hacer un ataque muy vertical en pocos pases. No hace falta que presente a Iago, la calidad y la finalización que tiene. Es importante no sólo para ellos, sino para el fútbol español, con mucho recorrido. Hay que estar metidos los 95 ó 100 minutos, con máxima concentración. El partido se te va por un momento de desconexión por el nivel de los equipos. Confío mucho en el equipo y en los jugadores que tenemos. Parece una dificultad tener gente muy joven, pero tiene la ventaja de ser jugadores con ganas y capacidad de mejora y crecimiento. Debemos ser capaces de tener la caradura para proponer y someter al rival.

- ¿Qué Celta se espera?

Es un equipo difícil. Ha jugado partido y medio con un dibujo y partido y medio, con otro. Podemos tener una idea de lo que van a hacer, pero va a variar mucho si juega de una forma o de la otra. Hemos preparado muchas variantes dependiendo de lo que nos vamos a encontrar enfrente.

- ¿Está Koné para ser titular?

Mañana lo veréis, no voy a dar mucha más información. Tenemos que ser conscientes de que a veces por necesidades del guion tienen que jugar futbolistas que llevan poco tiempo. Lo idóneo sería ir más despacio con ellos. Los jugadores que van llegando cada uno viene en unas circunstancias en cuanto a la forma física. Lógicamente a medida que vayan participando y entrando en el inicio. En caso de Ibra, necesita su tiempo. Tenemos la suerte de que también contamos con Luis, que está en forma, al 200%.

- ¿Pueden jugar Koné y Luis Suárez juntos?

Ibra y Luis pueden jugar juntos en el once con un dibujo u otro. Es una cuestión de tiempo, de tener tranquilidad y de que Ibra vaya cogiendo la forma. También está la dificultad del idioma. Estamos en el inicio y tenemos que tener tranquilidad. Es una posibilidad a corto, medio y largo plazo tanto de inicio como durante el partido.

- ¿Van a jugar Kaiky y Chumi?

Van a jugar Kaiky, Chumi y nueve más. Podríamos buscar otras alternativas, pero van a jugar porque son dos buenos futbolistas, que han trabajado para ello. Tienen mucho nivel, tenemos confianza en ellos y creemos en ellos. Claro que las circunstancias muchas veces determinan que haya más posibilidades de jugar o no. Son dos futbolistas que la temporada pasada jugaron poco. Estamos en una temporada en la que dos chicos que no tenían la oportunidad ahora lo tienen. Eso es lo bonito, que lo aprovechen. Que estén tranquilos, disfruten y lo hagan muy bien porque tienen condiciones para ello. Vamos con ellos a muerte. No encontraréis en mí un entrenador que ponga excusas o esté llorando constantemente porque falte un jugador o nos gustaría tener más jugadores en plantilla. Vamos a ir a muerte con los que estamos.

- ¿Dónde prefiere que juegue Arribas?

A mí Sergio me gusta en todas las posiciones. Lo importante es que el jugador sea bueno. Hoy hemos hablado a nivel individual de esto. Él tiene la predisposición de jugar donde sea. En su carrera ha actuado por dentro y por fuera, haciendo trabajos de vuelta por banda, ha jugado como segunda punta o interior... Tiene voluntad para hacerlo. Si me preguntas por su mejor posición, la de mediapunta. Dependiendo de las necesidades del guion, a veces hay que cambiar el dibujo y entonces o se adapta o no entra en el once. Estamos abiertos a jugar con distintos dibujos en función del rival y de los jugadores que tenemos. Somos flexibles en ese sentido.

- El mercado de fichajes por fin expira este viernes, a las 23:59 horas.

Tengo ganas de que se cierre el mercado para saber los que estamos, sean más o menos. Ya sabremos de forma claro con lo que contamos para rendir con los que estamos. Hasta que no se cierre ese plazo, todos estamos en disposición de que haya cambios en incorporaciones o salidas. Somos conscientes de la realidad, en una circunstancia, liga y actualidad en la que pueden salir jugadores importantes. Prácticamente nos hemos dedicado a hacer balance de los que estamos, el rival que tenemos enfrente y preparar el partido lo mejor posible. Seguramente el once sea cambiante cuando los jugadores vayan cogiendo la forma, lo que crees que te puede dar rendimiento para ganar dentro de tres semanas puede ser diferente a lo de mañana. Son las circunstancias y en eso nos sentamos.

- ¿Se marcharán Marciano, Milovanovic y Guedes?

Marciano no está en posibilidades de jugar porque está lesionado. Marko depende; en situaciones de jugar con dos delanteros, no es lo mismo que venga otro jugador o que no venga; dependiendo de eso tendrá más o menos posibilidades. Guedes ha venido convocado en los últimos partidos, pero es una cuestión más del club. Ya veréis durante esta semana si sale o se queda.