Berenguel se centra en que Unicaja sea cabeza de serie en Copa

Rostro de relajación y ojos con reflejo de una emoción que solo da el muy marcado ‘sentido de pertenencia’ de Manolo Berenguel respecto a Unicaja Costa de Almería. También pintó esa mirada la satisfacción del trabajo bien hecho, lejos de triunfalismo absurdo, porque queda la mitad, pero sí con la convicción de que su equipo ofreció una mejor imagen que incluso puede ir a más. En su resumen del 3-0 rotundo sobre el UVC Holding Graz de Austria, satisfacción y exigencia a partes iguales: “Nos ha costado al principio entrar en juego por el nerviosismo típico de la competición, pero al final hemos manejado bien el primer set, creo que hemos estado muy serios y se ha tenido una buena actitud, lo que ha sido determinante para apuntarnos el 1-0; en el segundo hemos estado muy bien, con mucha diferencia en el marcador, y en ese momento nos llega la relajación típica, que es lo que nos mata un poco y nos hace que entren los miedos dentro del cuerpo, aparecen los errores y nos complicamos la vida nosotros mismos”. Esa es la parte que más se tiene que trabajar.

En todo caso, se queda con el control final de esa situación para reflejar sobre pista en el tercer set todo el fruto del esfuerzo grupal que se está desarrollando en busca de la perfección: “El equipo ha aprendido la lección muy bien a lo largo del partido y ha jugado perfecto ese set, muy sólidos y serios, provocando que llegasen todos los errores de ellos mientras que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer para cerrar la victoria”. Entre las cosas muy positivas de esa tercera manga está el debut como ahorrador de su nuevo colocador, quien con muy poco entrenamiento en el grupo ya dejó excelentes pinceladas de su juego: “Al final lo bueno es que Pei está recién incorporado, pero le ha dado un aire bueno al equipo y a Ignacio le viene muy bien esto, porque lleva muchísima carga desde que empezamos, ya que él ha jugado absolutamente todo, y estos descansos le van a ser muy valiosos; en cuanto a Pei y su juego, para el poco tiempo que llevamos entrando con él, el equipo está funcionando bastante mejor con su distribución de lo que yo esperaba por ahora”.

La principal clave para superar con solvencia a los austríacos estuvo en el bloqueo, con un papel muy destacado de Jean Pascal, sumando 4 puntos directos en una faceta del juego que, según reconoce Manolo Berenguel, ha arreglado situaciones en las que no se había funcionado todo lo bien que se quería: “Incluso con algunos desajustes, al final hemos manejado el partido en bloqueo; hemos comenzado con unos compases de regalar balones y no ser sólidos en el K-1, y sin embargo hemos sido capaces de mantener el marcador con nuestro bloqueo, una pieza clave”. En la línea secuencial del choque, tras ese primer set, charla y mejoría: “Uno de los comentarios que les he hecho en el descanso es que en ese set hemos hecho los puntos nuestros y los de ellos, con mucho error en saque y ataque, pero desajustes típicos de inicio de competición.

No deja en el tintero el ‘grosor’ del segundo objetivo que podría quedar del todo finiquitado, tras el primero de la clasificación para la Copa del Rey, como es el ser cabeza de serio en el citado ‘Torneo del KO’ en caso de ser primero o segundo de la primera vuelta de la fase regular de la Superliga: “El equipo tiene la motivación servida ante un rival muy complicado”. El descanso le tocará ya en Navidad, pero no pasa nada: “Es muy difícil hasta dormir -risas-; no da tiempo a nada, y sí que se pudo mirar a Graz antes de Palma, pero no a Castellón entre Palma y Graz, lo que significa que tocan dos días de estudio intensivo para intentar hacerlo todo lo mejor posible”. Antes de finalizar, mención especial al público que apoyó a Unicaja Costa de Almería en Europa: “Sabemos que es un día complicado, la gente está en los trabajos, luego jugaba el Real Madrid por ahí por medio, la hora de las 20.30 no es la mejor si al otro día hay colegio, pero con todo, ha estado muy bien y estoy muy contento con el público”.