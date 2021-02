Las cuentas del entrenador de Unicaja Costa de Almería siempre pasan por ser muy ‘propias’, en el sentido de que le interesa sobre todo sumar confianza en los suyos y desde ella construir un playoff con capacidad de levantar el título. Con todo, algo evidente es que no le va a hacer ascos a disfrutar de un colchón para ‘imprevistos’, como se suele decir, ‘bienvenido sea’, reconoce, siempre con una meta muy clara a cuatro jornadas vista: “Nosotros nos hemos marcado un objetivo de aquí hasta el final de la fase regular, y es consolidarnos en la tercera plaza, porque creo que es un buen puesto para afrontar los playoffs”. Dicho eso, el añadido que explica lo que se ha planteado al principio: “A mí, en cierto modo, me da un poco igual ellos, puesto que ‘me fío’ más de lo que hagamos nosotros”.

Además, los resultados que va obteniendo el cuadro ahorrador van ganado valor al paso de las jornadas, como la victoria en tie-brek en el Javier Imbroda con la que se abrió el año 2021, complicada tras casi tener el encuentro cerrado por la vía más rápida y haber mostrado un gran nivel de juego: “Sabíamos que en Melilla Palma y el que vaya va sufrir; muy bien tienes que jugar allí para sacar algo positivo, y mira, nosotros ya lo pasamos, ahora le ha tocado a ellos y ha sido al revés, nosotros nos llevamos el encuentro y ellos no han podido”. Es el resultado que ha dado el colchón antes referido, “nos ha venido bien que tengamos un cierto margen”, pero “luego no sirve de nada si llegamos a Barcelona y no sacamos algo positivo”, y lo tiene claro el grupo al completo, técnicos y jugadores.

Ya metidos en ese encuentro, que se está preparando con mucha atención, sobre todas las cosas hay una verdad incontestable: “Barça está jugando bien, el griego Dalakouras está aportando calidad a este grupo, que se lo está creyendo y que está compitiendo muy, muy bien en la recta final de la fase regular”. Si el receptor heleno es una pieza clave, por el que está pasando un gran porcentaje de la mejora culé, siempre Berenguel ha defendido que el alma de un equipo es su colocador, con una demostración muy clara en las filas dirigidas por Fredinson Mosquera: “Llega Pedro Jukoski al equipo y le ha dado ‘aires nuevos’, está jugando muy bien y muy sólido, y sorprendentemente Silva, el opuesto, que me parece un grandísimo jugador, en el último partido no juega, con Madaloz de opuesto”.

Con ello deja claro Manolo Berenguel que las opciones de Barça Vóley son variadas y de gran calidad, permitiéndose el lujo de sentar a uno de los mejores opuestos de la Superliga, sin conocer el trasfondo de la decisión del entrenador colombiano: “No, no sé si será algo físico, lesión…, es extraño, y de hecho pienso que jugará contra nosotros; a lo mejor lo está sacrificando porque Madaloz en recepción sufre mucho, pero efectivamente es un jugador que cuando lo quitas de ahí, de ese sufrimiento, en ataque te va a dar mucho más (hizo 21 puntos en tres sets a Boiro este miércoles) y habrá que valorarlo”. Sea como fuere, y ponga a quien ponga Mosquera sobre la pista, “me parece un campo muy difícil, con un equipo que viene en una clara línea ascendente, con Jukoski sabiendo lo que hace”, añade.

El colocador brasileño, el pasado curso en Teruel y en esta temporada jugando en Francia hasta Navidad, “conoce la liga española y va a sacar el rendimiento máximo de todos sus compañeros, que se lo están creyendo, que han crecido y que nos van a dar guerra, así que viajamos teniendo en mente que nos va a costar mucho sacarle algo positivo a ese campo”. En su mente, siempre el ir un poco más allá, como hay que plantear las cosas, y por eso piensa en hacer un ‘dos en uno’, metiendo en el mismo paquete este domingo y el siguiente sábado: “Me gustaría ganar el partido de Barcelona, eso por supuesto, pero acumular buen trabajo y llegar así a Palma, ya que el objetivo es ganarle a Palma para que nos lo creamos”. Lo de después es visitar Los Planos, en donde se irá a crecer más y tranquilos”.

Y es que contra los culés y contra los palmesanos se puede comprender que está la resolución matemática de la tercera plaza, que ya no se iba a mover de las manos de los ahorradores, y que Manolo Berenguel cree perfecta plataforma desde la que despegar con destino al duodécimo título liguero. El ‘acumular buen trabajo’ y ganar esos dos encuentros, sobre todo el del sábado día 27, cerrando el mes de febrero, es clave para “afrontar bien los playoffs”, y echando un vistazo al panorama actual, creer en las verdaderas posibilidades de un equipazo como es el verde: “Tal y como está la liga, no sé cómo va a llegar Teruel, pero sin saber qué tiene Gavenda, seguro que llegará y será una pieza clave; Guaguas está en una situación espectacular de juego, está jugando muy bien, pero tiene que flaquear en algún momento, creemos, y podemos ganarle, pero creo que todo pasa por estos dos partidos de ahora”.