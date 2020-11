Berenguel ve por el retrovisor a un Manacor lanzado

“Manacor viene muy, muy fuerte, es un rival directo ahora mismo”. Tan solo con eso podría estar todo dicho, pero caben más detalles y hay que conocer también lo que hay en el propio lado de la red. Manolo Berenguel, puesta esa ‘base’ sobre el rival, recuerda que “va justo detrás de nosotros en la clasificación, con un partido menos, se ha enfrentado contra los mismos rivales que hemos tenido nosotros, ha aprobado con nota todos sus exámenes…, es un rival que está muy crecido”, textualmente. A eso le suma que “tiene jugadores que llevan ya muchos de ellos juntos la temporada pasada”, lo que ha comprobado definitivamente al preparar el partido: “La verdad es que lo que he estado viendo de ellos y he analizado me permite decir que están muy fuertes, muy sólidos; tenemos que competir muy bien, y más en su casa”.

Dicho esto, está claro que se viaja con conocimiento de causa: “Sí sabemos lo que nos vamos a encontrar allí y por eso debemos de competir muy fuerte, muy sólidos, para poder sacar el partido, porque están muy crecidos, en la jornada 5 el receptor Vanole fue el MVP, están muy fuerte tanto Rubén Lorente, el colocador de Almería, que ya es su segundo año allí y está jugando muy bien, como Ángel Rodríguez, el opuesto… este año están mejor que el año pasado, han aprendido mucho más de las adversidades de la temporada pasada y de sus posibles errores e insisto en que Unicaja Costa de Almería tiene que dar su mejor versión si quiere sacar algo positivo de ese campo”. Manolo Berenguel debe sopesar todo eso con su propio potencial.

Así lo hace para reconocer que se sigue en el camino, pero el correcto: “Seguimos trabajando en una línea ascendente después del examen que tuvimos contra Soria el fin de semana pasado”. Y es que le sirvió de mucho esa victoria por la vía rápida ante un equipo que “efectivamente venía mermado de sus derrotas anteriores, que no corresponden a la realidad de su calidad, tanto la individual como la colectiva, y es un equipo que va a dar mucho de qué hablar a lo largo de la temporada”. Hacer camino con el paso a paso, “nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ya que no estuvimos nada bien en recepción, tuvimos muchos problemas, pero es cierto que lo supimos contrarrestar con el nivel de ataque que ofrecimos”, matiza. En la cuenta particular de algunos jugadores, “cogieron una motivación extra, como por ejemplo Colito, cuyos números son sencillamente espectaculares, o Vigil también, o Fran Iribarne, Miki y el cubano, que va entrando ya en juego poco a poco”.

Una de sus metáforas más usadas sigue estando vigente y así será hasta el final de la temporada: “Seguimos en línea ascendente y creo que estos exámenes que se nos vienen encima conforme avanza la competición nos están viniendo muy bien para saber dónde estamos”. Por tanto, lo primero sigue siendo el propio lado de la red, como se ha venido sosteniendo desde el inicio dubitativo del equipo, en plena construcción, pero ahora no se quiere ceder en la racha de victorias, que ahora va ya por cuatro: “Para ganarle a Manacor en su casa no debemos de fallar en ninguna faceta, debemos hacer todo bien, muy bien, para poder vencer este partido”. Y de nuevo, Soria como arma a utilizar, también mentalmente: “Creo que nos ha venido muy bien la parte anímica de este fin de semana, porque veníamos de la jornada anterior de Almoradí sí con la victoria, pero no con buenas sensaciones”