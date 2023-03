El Bilal se lesionó en un esprint a más de 30 kilómetros por hora

Diego Portugal Maziel, uno de los miembros del cuerpo médico de la UD Almería, explicaba en declaraciones a UDA Radio las condiciones en las que se produjo El Bilal Touré la importante lesión en el feudo del Sánchez Pizjuán a los pocos minutos de arrancar el partido ante el Sevilla. El domingo se ponía en manos del doctor Ripoll para pasar por quirófano y dice adiós a lo que resta de temporada porque su periodo de recuperación no suele bajar de los dos meses y medio: "Es una lesión de larga duración porque Touré es un futbolista muy fuerte. Se la produjo en un esprint a más de 30 kilómetros por hora. Hablamos con Ripoll y lo mejor para él era la operación. Ya ha empezado el tratamiento. Se trata de las características de las fibras musculares. Es verdad que son más rápidos y fuertes, por lo que cuando hay una lesión así es más importante".

Sergio Akieme pudo escaparse con menor gravedad pese a tratarse de una dolencia similar gracias a que no fue en su pierna prevalente -la zurda-, sino en la diestra, por lo que no ha requerido de cirugía y se espera que el carrilero madrileño pueda regresar al césped alrededor de un mes y medio si todo evoluciona favorablemente: "La lesión de Akieme es en la pierna derecha, no es la dominante, y con una gravedad más baja. Entonces, su tratamiento será más conservador y la evolución es buena, ya no tiene dolor".

El doctor Maziel también valoró la recuperación de Gonzalo Melero, que ante el Cádiz reaparecía en la segunda mitad tras no haber disputado ni un solo minuto ante Girona, Barcelona, Villarreal ni Sevilla: "A veces hay que correr riesgos y Melero no estaba para 90 minutos, sino para una media hora. El míster me llamó en el descanso para preguntar si podía salir y le dije que sí. Le falta la parte física, pero cumplió y se fue contento porque no había molestias en el sóleo, una zona peligrosa porque te puedes confiar y romperte".

Ahora que se encaran el último tercio de la competición desde el departamento médico rojiblanco se recuerda que la incidencia de las lesiones suele incrementarse: "La recta final siempre es más difícil, ya que la temporada es dura y el estrés es uno de los factores de lesión. La sobrecarga, ese estrés, la temperatura, la carga de minutos... Todo eso hace que puedan aparecer más problemas. Con dos semanas sin Liga recuperaremos a los jugadores con molestias".