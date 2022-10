El Bilal: "Me gusta trabajar y hacer méritos para que la afición me quiera y apoye"

A los 21 años, en el año de su debut en la liga española, El Bilal Touré ya acumula casi tantos goles como la temporada que más perforó la portería contraria en sus tres temporadas en el Stade de Reims francés. Allí debutó con 18 primaveras logrando tres tantos en 457 minutos el curso 2019-2020. La campaña siguiente hizo 4 tantos en 1.235 minutos (33 partidos disputados, 11 de ellos como titular), mientras que la temporada pasada no pasó de 2 goles en 1.201 minutos (21 partidos y 15 en el once inicial).

Nacido en Adjamé (Costa de Marfil) un 3 de octubre de 2001, pero con nacionalidad de Mali, El Bilal figura en todas las listas de fútbol africano como uno de los mejores delanteros sub-21 del continente. Ese detalle lo conocía la dirección deportiva rojiblanca, que no dudó en pensar en él para asumir la pesada carga de suplir al nigeriano Sadiq Umar cuando este fue traspasado a la Real Sociedad.

Internacional absoluto con la selección de su país, El Bilal realizaba esta mañana su primera comparecencia pública ante los medios de comunicación expresándose en francés, su idioma materno, para contar cómo le está yendo en su experiencia en la liga española y esa rápida conexión que ha establecido con Gonzalo Melero, del que ha recibido ya dos asistencias de gol y a quien también ha asistido en una ocasión.

BUENA ADAPTACIÓN: "Estoy bastante bien adaptado al equipo, la verdad, pero todavía estoy adaptándome a la Liga española porque es algo diferente. Todavía tengo margen para ofrecer mi mejor nivel en España".

GOLEADOR: "No solamente se trata de marcar en los partidos, también hay que jugar para defender y dar lo mejor para el equipo. Si el gol no llega, no pasa nada porque habré dado lo mejor de mí mismo. Si llegan, se celebrarán".

CONEXIÓN CON MELERO: "Las últimas acciones han sido con Melero y tenemos buena conexión, es cierto, pero también con otros compañeros dentro del campo".

SU MEJOR GOL: "Me quedo con el primer gol porque marca el inicio de mi llegada a España. No me pongo ninguna cifra de goles, aunque intentaré que sean los máximos posibles para ayudar al equipo. Lo primero es el colectivo y después la individualidad".

SOMBRA DE SADIQ: "No puedo compararme con Sadiq, es un gran atacante, pero somos de otro perfil. Yo estoy muy concentrado en el equipo y en mi trabajo, el cuerpo técnico me está ayudando mucho a integrarme".

DELANTERO REFERENTE: "El atacante que ha sido mi referencia es Cristiano Ronaldo por su trabajo y ganas en el fútbol, es un ejemplo para todos. En Mali el club todavía no es muy conocido, pero estoy concentrado en dar lo mejor de mí y estoy muy contento por estar aquí".

POTENTE SALTO: "La verdad que no tengo muelles en las botas, pero el salto es una de mis fortalezas, por eso también me gusta Cristiano Ronaldo".

SUS FORTALEZAS: "Mi punto fuerte es jugar al espacio y buscarle las espaldas a los defensas aprovechando mi velocidad. Me gusta participar en todo, defendiendo además de atacar, todo lo que me pida el míster".

DERROTA ANTE EL VILLARREAL: "Merecimos la victoria ante el Villarreal, pero hay que reponerse".

AFICIÓN: "Cuando llegué sabía que en la afición hubo mucha incertidumbre por el número de goles que marqué en otras ligas, pero me gusta trabajar y hacer méritos para que la afición me quiera y me apoye, es uno de los objetivos que me he propuesto".

DUELO ANTE EL CELTA: "El entrenador nos está dando las indicaciones para sacar lo mejor de nosotros ante el Celta y será difícil, pero igual que todos en la liga española, no hay ninguno fácil".

IDIOMA: "Entiendo un poquito el español, me cuesta, pero lo comprendo un poco e intentaré que la próxima rueda de prensa pueda ser en español, estoy trabajando en ello".