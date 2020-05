Borja Álvarez: "Nuestro modelo de juego exige otras cosas al portero"

Borja Álvarez se incorporó dentro del staff de José María Gutiérrez a la preparación de porteros, complementando el trabajo del almeriense Ricardo Molina, para tener en el mejor estado de forma posible a Fernando, Sivera y Jero, este último tercer arquero del equipo desde la cesión de Rosic al Celta de Vigo B. El entrenamiento de los guardametas es muy específico y Álvarez cuenta en esta entrevista cómo están solventando esta situación extraña para trabajar.

¿Cómo están afrontando esta nueva realidad?

"Es una situación anómala todo o que ha acontecido con el tema del coronavirus. Ahora hemos tenido al suerte de poder retomar los entrenamientos, pero son individuales, donde no podemos interaccionar con los porteros, sólo podemos estar el entrenador de los porteros con uno de ellos, realizar tres sesiones al día [Fernando, Sivera y Jero]. Al final hay que adaptarse a las circunstancias y a esta situación, que es nueva para todos. No tenemos otro remedio que cogerla como viene e intentar adaptarnos de la mejor manera posible".

¿En qué estado físico han vuelto los porteros del confinamiento?

"La verdad es que no tenemos ninguna queja. Son jugadores profesionales y han trabajado durante el confinamiento. Hemos estado haciendo un seguimiento diario a través de los vídeos que nos mandaban, incluso hemos hecho alguna videollamada para analizar situaciones de juego individual. Estamos muy contentos con el trabajo que han realizado. En el campo llevamos dos sesiones y han legado fenomenal. Obviamente se notan los dos meses de parón y poco a poco vamos a ir recuperando sensaciones. El nivel de los primeros entrenamientos ha sido satisfactorio".

Lo idóneo sería poder trabajar en grupo lo antes posible...

"Lo ideal obviamente es poder entrenar en situación normal, pero esa retroalimentación de los porteros siempre es positiva porque pueden competir con las ganas de mejorar. Tenían muchas ganas de volver a los entrenamientos y al final nos tenemos que adaptar a esta situación. Nos permite focalizarnos más en cada portero, trabajar la mejora individual de los diferentes aspectos. También hay cosas positivas y mientras tengamos este tiempo de entenamientos individuales lo intentaremos aprovechar de la mejor manera. Obviamente cuando tengamos nuestro grupo de trabajo de los tres porteros y los dos preparadores habrá unos recursos que ahora no tenemos, como trabajar con cooperación, oposición... Ahora simplemente es tú con el portero y ellos quieren mejorar, intentando aprovecharlo de la mejor manera".

¿Hay muchas limitaciones al no poder interactuar con el resto del plantel?

"Hemos tenido la suerte que dentro del protocolo podamos estar uno de nosotros con ellos. Al final ese entrenamiento aislado del portero puede ser lo más similar a lo que hacemos en condiciones normales, debido a que el entrenador de porteros puede estar golpeando al portero y tenemos esa especificidad del puesto, pero el hecho de no estar con el grupo de trabajo es un poco limitante a la hora de realizar, por ejemplo, una pared para que haya un tiro o un centro y un rematador. Están esas limitaciones, pero sí es una suerte que en esta primera fase al menos podamos estar el portero con su entrenador de porteros, con el máximo acercamiento a lo que puede ser un entrenamiento normal".

José María Gutiérrez demanda en sus poteros un buen juego de pies.

"La evolución del entrenamiento de porteros y también del modelo de juego ha sido muy grande. En el que intentamos aplicar en nuestro equipo, que es proponer desde atrás y ser dominador, el portero tiene un papel fundamental porque es el que inicia el juego. Es una de las partes a considerar en el entrenamiento. Al final nuestro modelo de juego exige otras cosas al portero, como jugar adelantado o estar atento a posibles coberturas, lo que conlleva tener mucho repliegue... El modelo de juego a nivel de portero es exigente y lo que intentamos dentro de nuestro entrenamiento específico o aislado es adaptarnos a este modelo de juego que el míster propone. Hay que adaptarse al trabajo de juego ofensivo, también en la faceta más defensiva y, sobre todo, lo que considero más importante, toda la faceta táctica: estar bien posicionado, entender el juego y tomar decisiones a partir de las situaciones de juego que se proponen. Eso lo intentamos plasmar en los entrenamientos para que cuando el portero llegue a la competición le hayamos dado las herramientas para que sepan utilizarlas en el partido".

Usted ya tuvo una experiencia previa en el uso habitual de las mascarillas.

"En mi primer año en Hong Kong los veía con las mascarillas y yo pensaba 'hostia, qué raro, van con las mascarillas a todas horas', era una situación que yo nunca había vivido aquí. Un día llegué al entreno y estaba medio constipado y el portero titular me ve toser, se aparta de mí y me dice que me ponga la mascarilla para entrenar. Para mí fue un choque muy grande. Ahora vemos esta situación y me lleva a pensar que a lo mejor los raros somos nosotros y que sí podíamos usarlas más. En China había muchos problemas con la polución y era muy recomendable usar la mascarilla para evitar respirar todas las sustancias tóxicas. No es una situación nueva, la llevo con la máxima normalidad posible, pero después de un lustro me ha hecho recordar esa anécdotas del primer año. Deberíamos concienciarnos de este tipo de situaciones y darle más uso".