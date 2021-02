Brian: "Estoy con ganas y ansiedad de que llegue el domingo"

Brian Rodríguez, considerado el jugador más valioso de la categoría de plata con 12 millones de euros de tasación en el mercado, ha realizado esta mañana su primer entrenamiento con quienes ya son sus nuevos compañeros. El extremo uruguayo confesaba que en su decisión de aceptar la oferta de la UD Almería pesó mucho el consejo de su amigo Darwin Núñez, con quien coincidió en su etapa formativa en el Peñarol y al que el conjunto rojiblanco le sirvió como trampolín para dar el salto a un grande europeo como el Benfica portugués.

¿Qué tal su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros?

Estoy contento de estar en Almería y agradecido, con muchas ganas y ansiedad de que llegue el domingo, también por conocer a los compañeros hoy y las instalaciones, muy feliz. Fui muy bienvenido y estoy contento por ello, sé que había buen grupo y la verdad que se nota.

¿Cómo se encuentra a nivel físico?

Me encuentro muy bien, he podido entrenar ya con el equipo y estoy a disposición del entrenador, aunque todavía no he charlado con el míster.

¿Cuáles son las metas que se ha marcado en su salto al fútbol europeo?

Mi idea es seguir creciendo y ayudar al Almería a subir a Primera poniendo mi granito de arena. En lo personal aprender mucho también.

¿Le han hablado de la dificultad de la Segunda española?

Tengo muchos compañeros en Segunda que me han hablado mucho de la categoría y he visto partidos.

Brian: "Tengo velocidad y enganche, me gusta encarar, con desborde y ayuda en lo defensivo y en el ataque"

¿Cómo describiría su juego?

Tengo velocidad y enganche, me gusta encarar, con desborde y ayuda en lo defensivo y en el ataque. En el campo me enojo pocas veces, soy más bien callado. Manejo las dos piernas y puedo jugar por ambas bandas y por el medio.

¿Darwin le dio el empujón necesario para no dudarlo?

Tengo muy buena relación con Darwin [coincidieron en Peñarol de Montevideo], somos muy amigos y uno de los puntos de venir fue él por abrir las puertas a otros uruguayos como Cristian [Olivera] y Juanma [Gutiérrez]. Es una linda oportunidad llegar a este club.