Buñuel: "Queremos lograr cuatro victorias y llegar como un tiro al play-off"

A sus 23 años de edad Aitor Buñuel es una de las 'cabezas' mejor asentadas del vestuario rojiblanco. Su fluidez a la hora de afrontar las entrevistas así lo acredita. El lateral diestro navarro acumula dos titularidades consecutivas tras la lesión de Balliu y tiene muy claro que con Rubi todo el trabajo va encaminado a llegar en el mejor estado posible al play-off sin renunciar a las escasas posibilidades de ascenso directo que aún quedan.

En el vestuario se palpa mejor ambiente tras ganar en Tenerife.

El equipo necesitaba mucho esta victoria, nos da un plus anímico y mucha confianza para afrontar lo que queda por delante. La dinámica ahora es ascendente, mejorando día tras día, algo importante en esta fase final para lograr las cuatro victorias que restan y apurar las opciones matemáticas al ascenso directo o llegar como un tiro al play-off.

¿Se fían de un colista como el Albacete?

Todos los equipos nos jugamos mucho, cada uno pelea por un objetivo. El Albacete apura sus opciones de permanencia, pero no se juegan más que nosotros. El momento es muy importante y hay que tener la misma o más ambición que ellos.

¿Cuál puede ser la clave de ese duelo?

Va a ser importante el estado anímico del equipo, si conseguimos dar ese primer golpe puede hacer que pierdan la ilusión y la esperanza. Conforme pasen los minutos irán mermando y podremos ser más dominadores. Jugamos en casa y saldremos con todo. Si se nos pone por delante todo saldrá más fácil. Con esa puerta a cero podemos generar ese fútbol ofensivo de toda la temporada e intentamos conseguir eso.

Rubi parece empeñado en los ajustes defensivos.

Somos un equipo que si dejamos la portería a cero sí o sí vamos a tener opciones de meter gol y casi siempre conseguimos marcar uno. Si mantenemos esta solidez de conceder pocas ocasiones y tenemos fortuna en el gol seremos completos y difíciles de ganar.

El sábado tendrán la primera posibilidad de certificar matemáticamente el play-off.

No sirve de nada echar la vista atrás para ver qué podría haber sido. Tenemos que centrarnos en el partido a partido y asimilar conceptos para crecer y llegar al final del mejor modo posible. Ya veremos si se puede ascender directo o jugar un play-off, que no hay que desprestigiar porque todos querrían estar en esa posición. Lo importante es ver si logramos subir a Primera, entonces dará igual que sea directo o vía play-off.

¿Qué le parece que sigan siendo el mejor Almería de la historia en Segunda tras el de Emery?

Hay que darle el valor que se merece a la temporada. Ha sido un año muy exigente en el que a lo mejor el ascenso directo ha estado más peleado, pero en líneas generales hemos hecho muy buen trabajo, pasando baches como todos los equipos, pero estamos con fuerza e ilusión para darlo todo.

Viene de dos titularidades...

Estoy contento, con ganas, trabajando muy bien. Cada vez que he tenido la oportunidad ha puesto mi granito de arena, es importante que estemos todos unidos porque si logramos el objetivo será positivo para todos. El equipo es una piña, vamos todos a una.

Parece que todos los rivales llegan apurados a la recta final salvo el Girona.

Trato de no obsesionarme mucho con ver otros equipos porque lo importante es que saquemos nuestra mejor versión. Se palpa que la igualdad es brutal y en cada partido puede pasar cualquier cosa por los nervios. Las posiciones o los equipos que se metan dan igual porque cualquiera será muy fuerte y difícil de ganar porque se da un plus. Somos una de las mejores plantillas de la categoría y si sacamos nuestra mejor versión se lo pondremos difícil a cualquiera.

Como defensa que es, ¿no le desquicia la falta de criterio claro para señalar mano en el área?

Hay manos muy controvertidas y el criterio no está muy claro, depende de cómo lo interprete el árbitro. Hay manos que vienen de rebote y no cambian dirección de balón ni van al atacante. En jugadas se pita penalti y penalizan excesivamente sin tener muchos riesgos. Si dicen que todas las manos lo son, si tienes mala suerte de que te da ya es penalti. De lo contrario tienes la duda en el aire. Intentamos adaptarnos defendiendo con las manos más atrás aunque no sean posiciones naturales y pierdas fuerza en la disputa.