El CD El Ejido, a Huelva sin Samu Corral

Manolo Ruiz habló este viernes ante los medios de cara al duelo que el CD El Ejido tendrá que afrontar el domingo en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva (17:00). El técnico celeste comentaba que “tenemos dos partidos seguidos muy difíciles fuera de casa. Primero nos toca el Recreativo de Huelva, un equipo potente, que está en play off y estará muy arropado por su afición. Es un oponente importante, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro equipo, explotar nuestras armas y tratar de traernos algo positivo”.

"Tenemos otras opciones en ataque ante la baja de Corral, pero es un jugador fundamental para el equipo"

Lo más negativo de cara al choque en tierras onubenses será la baja del pichichi celeste Samu Corral, que vio la quinta amarilla la pasada jornada. “Ha sido una semana complicada. Tras el desgaste ante el Ibiza hay jugadores con problemas físicos y no pudieron entrenar todos los efectivos. Samu Corral se nos cae por sanción”, dijo Ruiz, aunque aseguraba también que “tenemos opciones para el ataque. Samu es fundamental, sobre todo por su despliegue físico, pero confío en los que van a salir el domingo y quizás tengamos otras oportunidades en ataque. En ese sentido no me preocupa tanto como otras posiciones en las que arrastramos problemas físicos, como en banda derecha, también Gabri, Alfonso...”.

"Este tipo de partidos, con un rival con solera y un campo que aprieta, suelen motivar más”

Analizando al cuadro onubense, el mister del CD El Ejido hacía hincapié en que “ellos tienen todo de cara ahora mismo. Es un equipo con solera, con afición, con estructura. Estuve allí en Primera con el Real Madrid, con eso te lo digo todo. La afición es un valor que ellos tienen, la entidad se salvó gracias a sus aficionado”. Y frente a este Decano tratará de volver a la senda de la victoria el conjunto almeriense, que llega tras dos igualadas y dando buena imagen. “El equipo me transmite que está más seguro, los jugadores creen más en algo. La gente está concienciada de lo que puede perder. Estoy satisfecho con lo que veo, pero otra cosa es que nos alcance para sumar los tres puntos”, afirma Ruiz, que no teme al escenario onubense, ya que considera que “este tipo de partidos, en esos ambientes, te motivan más y esas es la actitud con la que los jugadores deben ir”.