El CD El Ejido pierde ante el Murcia en Santo Domingo (0-2)

Santo Domingo vio volar los primeros puntos desde que comenzó el curso tras caer el CD El Ejido por 0-2 ante un Real Murcia que, pese a adelantarse en el tanteador con un polémico penalti, fue superior y mostró más empaque que un cuadro celeste que echó de menos a jugadores como Alfonso y Velasco sobre el terreno de juego. Destacó el ambiente que se vivió en las gradas, con más presencia de seguidores celestes que en partidos anteriores y la numerosa afición grana que llegó desde tierras murcianas para presenciar un choque entre dos equipos, sobre todo el murcianista, que están llamados a moverse en la zona alta de la tabla clasificatoria.

Las bajas de Alfonso y Velasco, dos fijos en este arranque de temporada en el once celeste, obligaron a Alberto González a realizar algunos cambios en su sistema. Apostó por subir a Tomás al extremo izquierdo y Jesús Rubio y Carralero se rotaban entre el centro y la derecha del ataque ejidense. Y fue un acierto. El CD El Ejido desplegó en los minutos iniciales casi todo su peligro por banda derecha, apoyando desde atrás Emilio Cubo. Con muy poco, el cuadro local empezó a hacer mucho daño a su rival. En el 5’, Rubio colgó una falta al área que no encontró rematador y, un minuto más tarde, Cubo realizó una jugada personal en una internada al área murciana que acabó con el esférico paseándose por delante del punto de penalti. Estaba volcado un cuadro ejidense que pudo adelantarse en un robo de balón de Pino a Charlie, pero al quitarle el esférico ante la meta de Mackay, el ariete se desequilibró y cayó al suelo. El delantero celeste tuvo la más clara de la primera mitad para los locales, en el 17’. El meta murcianista le ganó en un mano a mano. Buena imagen la que estaba ofreciendo el CD El Ejido ante todo un gallito del Grupo IV, pero un error tonto le complicaría mucho las cosas en el 21’.

Heber, de espaldas a la meta ejidense y sin aparente peligro, se acercó a hacerse con el esférico casi sobre la linea de fondo, para evitar que saliera, y llegó por detrás Emilio Cubo, cuya carga hizo caer a su rival. Polémica jugada, y también evitable por parte del lateral, que acabó en un penalti que transformaría Aquino. El 0-1 cambió por completo la dinámica del partido. Los del Poniente estuvieron KO durante unos minutos y de ello se aprovechó el Real Murcia para lanzarse a por el segundo. Pese a que no llegó a hacerse con el dominio del duelo, el cuadro de Herrero rozó el 0-2 en varias ocasiones antes del tiempo de descanso. Alfaro tuvo una clarísima en el 33’ y Víctor Curto buscó la vaselina en un mano a mano con Aulestia en el 38’, pero se marchó alto.

Tras la reanudación siguió crecido el cuadro grana, que se topó con un gran Aulestia bajo palos. El meta celeste salvó a los suyos de encajar el segundo con un paradón a Víctor Curto en el 52’ y en el 63’ con otro a Alfaro. Pese al control del Murcia, los ejidenses no le perdían la cara al partido e intentaban encontrar huecos para poner en peligro la mínima ventaja de un oponente que no sentenciaba en el marcador, pese a que lo estaba mereciendo, y podía pagarlo caro en Santo Domingo. Alberto González dio entrada a toda la artillería que le quedaba en el banquillo. Saltaron al terreno de juego Samu Corral, Javilillo yVicente y el CD El Ejido se volcó alm ataque en busca, como mínimo, de un punto que le permitiera mantener invicto el feudo de Santo Domingo, aunque se rompiera el pleno de victorias en casa. Lo intentaron los celestes pero no podían con un Murcia muy correcto en defensa que esperó a matar el partido en algún contragolpe. Y así fue. Tras una buena recuperación murcianista, se internó en el área con gran velocidad Aquino, tras recibir un pase al hueco, y asistió a Manel para que solamente tuviese que empujarla y hacer subir al luminoso el 0-2. Este tanto hizo mucho daño a los de González, que tampoco arrojaron la toalla pero sí empezaban a ser conscientes de que sería más que complicado quedarse con un resultado positivo ante un Real Murcia que, después de tres visitas a tierras ejidenses, nunca ha conocido la derrota. Miñano, en el 88', tuvo el tercero en sus botas, pero de nuevo Aulestia, el jugador celeste más destacado del choque, lo evitó con una gran parada.