El CD El Ejido cae en casa ante el Sanluqueño (0-2)

Un CD El Ejido muy espeso en ideas y mermado de efectivos cayó en Santo Domingo frente a un efectivo Sanluqueño y encadenó su séptima jornada consecutiva sin saber lo que es ganar, racha negativa que le está llevando a acercarse peligrosamente a las posiciones de descenso en la tabla clasificatoria, estando muy lejos de su objetivo marcado para la presente campaña. Los visitantes, con dos goles en jugadas a balón parado, se marcharon con tres puntos importantísimos y el golaverage ganado ante los del Poniente.

Los celestes, que llegaban a la cita después de seis jornadas sin conocer la victoria, recibían a un necesitado oponente que no había probado el buen sabor del triunfo en ninguno de sus ocho partidos anteriores. Ambos conjuntos encaraban el duelo con muchísimas ganas de volver a la senda victoriosa, con una obligación mayor el CD El Ejido al jugar ante su gente. Así, los de José Sevilla salieron muy fuertes al choque, gozando en el 2’ de una falta lateral que sacó Jesús Rubio y que no alcanzó en el remate por poco Sergio Jiménez.

Los gaditanos estaban muy bien asentados sobre el terreno de juego, seguros, frente a un conjunto local que presentó un once con muchos cambios debido a las numerosas bajas con las que llegó a la cita. Los ejidenses casi encuentran fruto en un buen pase de Álvaro González, muy activo por banda, que tuvo que despejar a córner en el 13’ la defensa de un Sanluqueño que gozó de su primer acercamiento peligroso dos minutos después, en una jugada de Mawi. Almerienses y gaditanos estaban con ganas, tratando de sorprender, pero los dos erraban en sus jugadas de ataque, con constantes pérdidas de balón.

Pasados los primeros veinte minutos de duelo, los de Abel Gómez empezaron a venirse a arriba, invitados por un cuadro celeste que estaba perdiendo esa intensidad que mostró en los primeros minutos. Estaba espeso en ideas, no encontraba el camino el equipo de Sevilla. De esta situación de aprovecharon los gaditanos, que en el 26’, en una jugada a balón parado, abrieron el marcador y asestaron un duro golpe al equipo de casa. Córner sacado por Dani Güiza que remató Álex Cruz con la derecha en el corazón del área, cruzando el esférico al segundo palo para sorprender a Aulestia.

Con el 0-1 no le quedaba otra al CD El Ejido que arriesgar, pero hasta el final de la primera parte los del Poniente no dieron la sensación de poder darle la vuelta a la situación. No tenía un papel fácil este once celeste fabricado con el lastre de las numerosas ausencias. Tenía mucho que mejorar un equipo que estaba echando mucho de menos a jugadores que, por unas y otras razones, no podían estar sobre el terreno de juego. Al descanso, ventaja para los foráneos y algunos pitos desde la grada, aunque no estaba muy claro a qué persona o personas iban dirigidos.

Primera gran pitada de esta campaña de la afición celeste al palco de Santo Domingo

Comenzó el segundo período con cambio en las filas locales. Sevilla dio entrada a Eppy, del Berja, y dejó en el vestuario a Álex Sánchez, que tuvo que jugar en el lateral zurdo pese a ser central. Poco cambió la dinámica en los primeros minutos tras la reanudación. El Sanluqueño tuvo más control, dominó el centro del campo, pero sí es cierto que los ejidenses mostraron algo más de criterio que en la recta final de la primera mitad. Era un querer y no poder, sobre todo porque su oponente no se lo estaba poniendo nada fácil, no le estaba concediendo nada.

Necesitaba un revulsivo el CD El Ejido y Sevilla decidió apostar por Kiu, último refuerzo invernal que debutaba como celeste en un choque en el que casi no llega a entrar ni en la convocatoria, pero afortunadamente el coreano, ex de la UD Almería y procedente del Mérida, pudo participar al llegar a tiempo el transfer. Se notó su presencia en el terreno de juego, el CD El Ejido ganó velocidad en ataque, fue algo más incisivo arriba, aunque seguía muy plano en el centro del campo, perdiendo balones muy peligrosos.

Los almerienses probaron suerte con dos disparos, de Jordan (62’) y Eppy (66’), que dieron esperanza a una grada que, pocos minutos después se llevaría otro duro golpe. En el 69’, de nuevo en un córner, Pelón se hizo con el rechace al borde del área y con un zapatazo la clavó por la escuadra de la meta de Aulestia e impuso el 0-2 en el luminoso. Segundo disparo de los visitantes entre los tres palos y segundo gol. Máxima efectividad. Sevilla agotó los cambios e hizo debutar a Nano, jugador del Berja y otra ex de la UDA, procedente del Huércal-Overa. Difícil papeleta para el almeriense. En una recta final en la que el CD El Ejido lo intentó pero no pudo ante un rival muy bien atrincherado.