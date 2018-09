Un CD El Ejido sin complejo alguno

El CD El Ejido apura su preparación de cara al complicado partido que tendrá que afrontar mañana a partir de las 18:00 horas en Santo Domingo, donde recibe al Real Murcia, uno de los gallitos de la categoría. Sobre esta cita habló ayer en su tradicional rueda de prensa de los viernes Alberto González, diciendo que es un "bonito partido" y que está "deseando que llegue este momento, porque es la salsa del fútbol, lo que a todos nos gusta, que sea ante un gran equipo, con mucha afición en la grada, mucho ruido y esperamos que nosotros podamos acompañarlo desde dentro con un gran juego, espectáculo y goles". El entrenador celeste recordaba que "Sabemos de la importancia de ser fuertes en casa, nos sentimos fuertes y hay que tratar de alargar esa dinámica. Es verdad que viene uno de los grandes de la categoría, pero bueno, no tenemos ningún complejo. Somos conscientes de nuestras posibilidades y vamos a tratar de apurarlas al máximo para quedarnos los tres puntos".

Los del Poniente aún no han cedido puntos como local, pero su próximo oponente es el único, junto con el líder Melilla, que no sabe lo que es perder este curso. "Hay que estar pendientes a todo, son grandes jugadores que marcan diferencias. Son capaces de desequilibrar un encuentro en cualquier acción y es un equipo muy bien trabajado. Será un partido abierto, en el que los dos vamos a crear, porque tenemos potencial para ellos. Tenemos que tener acierto", dijo González.

Llegamos en un buen momento, hay que tratar de prolongar la dinámica en casa"

El malagueño no ocultaba que el empate in extremis logrado en Badajoz les ha nutrido de confianza y admite que "el equipo está muy fuerte. Llegamos en un buen momento. Hemos tenido nuestra fase de acoplamiento y cada día estamos mejor, pero queda mucho por hacer y crecer. Lo de Badajoz nos dio un subidón, un plus de confianza de que podemos ante cualquier confianza y cualquier rival".

En dicho partido fue protagonismo Samu Corral, que empezó el duelo en el banquillo. Sobre su posible titularidad mañana, el mister ejidense reconocía que "lo estábamos esperando con agua de mayo, está preparado para competir, pero no podemos precipitarnos demasiado, necesita su tiempo después de tanto tiempo parado". Por último, González hizo un llamamiento a la afición para que acuda al campo para ver un duelo al que Alfonso, Javilillo y Velasco llegan entre algodones.