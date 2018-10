El CD El Ejido presenta a la internacional Karen Landaverde.

El equipo femenino de Fútbol del CD El Ejido entrenado por María Márquez ya cuenta con una nueva integrante, antes del arranque liguero el próximo domingo a las 10.30 horas frente al Oriente en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

La internacional salvadoreña Karen Elizabeth Landaverde Alfaro (Karen Landaverde) se presentó esta mañana en la sala de prensa del Estadio Municipal de Santo Domingo como nueva jugadora celeste para esta primera temporada del equipo, en la que arrancará en Segunda Andaluza Femenina Sénior.

Rafael Moreno, coordinador de la sección de Fútbol Femenino del CD El Ejido, fue el encargado de acompañar a Karen en su primer contacto con la prensa y destacó durante el acto que “es un día muy importante para el CD El Ejido ya que confirma con esta presentación la importancia que le concede a la sección de Fútbol Femenino y a la promoción del deporte entre las mujeres. Ahora mismo Almería está experimentando un cambio en este campo deportivo y estamos muy contentos de recibirla, ya que además esto supone un gran paso para el fútbol femenino de la provincia de Almería”. Y es que hasta este momento, ningún equipo femenino almeriense se había fijado en una jugadora internacional, como ahora hace el CD El Ejido.

Por su parte la media punta salvadoreña aseguró sentirse “feliz de venir a un país desarrollado y en el que le dan mucha importancia al fútbol femenino”, al tiempo que afirmó que llega con el objetivo de “todo futbolista que es poder sumar en el equipo al que pertenece, hacer las cosas bien y lograr los objetivos, que en nuestro caso es a medio plazo conseguir el ascenso de categoría, y espero poder ayudar al equipo y dar lo mejor de mi siempre”.

Sobre su motivación para aceptar este reto personal y profesional, Karen explicó que le atrajo la idea de que fuera un proyecto nuevo, ya que ha pertenecido a muchos y “me gusta formar parte de proyectos nuevos, porque empiezas desde abajo y es bonito ver crecer el proyecto e ir de menos a más, espero aportar mi experiencia, por el recorrido que he tenido en el fútbol, asistencias, goles y victorias junto a todo el equipo”.

La nueva jugadora celeste hizo hincapié en que se siente, independientemente de mi trayectoria internacional, “como una jugadora más y solo pienso en la responsabilidad de jugar, hacerlo bien y conseguir los objetivos”.

Karen ya conoció la pasada semana a sus nuevas compañeras de vestuario, con las que ya compartió entrenamiento el pasado jueves. Sobre el vestuario, la jugadora salvadoreña apuntó que les sorprendió el recibimiento, “porque los primeros días pensaba que estarían a la expectativa, pero me han acogido muy bien, me han arropado y eso me ha hecho mucho bien y desde el primer día me sentí parte de esto gracias a ellas”.

La nueva incorporación del CD El Ejido se define como una jugadora a la que le gusta crear, aportar en la parte ofensiva y pegarle al balón, mientras que su deseo para este año es “hacer que la gente nos apoye, que la afición también apoye al femenino y darle alegrías”.

La primera oportunidad de ver al nuevo fichaje celeste será el próximo domingo, a partir de las 10.30 horas en el Estadio Municipal de Santo Domingo ante el Oriente, un equipo que como el ejidense también debuta este año en competición oficial. El equipo ejidense compartirá grupo con hasta siete equipos más de la provincia de Almería, entre los que se encuentran Pavía, Estudiantes o UD Almería, entre otros. Dado el reducido número de equipos participantes, se ha estipulado que la competición sea a tres vueltas. ”Creo que la Liga como estaba planteada el año pasado, cuando se jugaba con Granada, lo que aportaba a los equipos almerienses era una mayor competitividad, eso quizás lo perdemos, pero en la primera fase de la liga nos ahorramos también los viajes, con lo que supone no solo de coste sino también de cansancio para las jugadoras”, explicó Rafael Moreno, quien añadió que, no obstante, el mayor atractivo de esta liga será que el CD El Ejido jugará contra la UD Almería, “con lo cual volveremos a tener derbi provincial, en femenino”.

Por otra parte, Moreno subrayó que “cada año que va pasando, el crecimiento del fútbol femenino es latente y si siguen apostando la Federación y los clubes por el fútbol femenino acabaremos teniendo varias ligas dentro de la provincia de Almería, lo cual sería para estar contentos”.