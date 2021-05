El CD El Ejido ya está en modo vacaciones (1-3)

El Club Deportivo El Ejido ya tiene ganas de marchase de vacaciones y este domingo lo demostró durante la primera hora del partido que perdió frente a Las Palmas Atlético. Pagó su falta de actitud competitiva el cuadro ejidense con una derrota que le impidió despedirse de su gente por la puerta grande, con un sexto triunfo consecutivo y reafirmando una primera plaza del Grupo IV E que ahora ha perdido a falta de una jornada para conclusión de esta Segunda Fase.

Con el sonido de varios cohetes, a modo de celebración por la permanencia conseguida una semana antes en tierras onubenses, saltaba al terreno de juego un CD El Ejido que afrontaba su último partido del curso como local. El objetivo ya estaba cumplido, pero los celestes querían brindar a su afición una nueva victoria para seguir alargando su mejor racha triunfal en la categoría de bronce y despedirse de Santo Domingo con buen sabor de boca tras un año complicado. Pero delante tenían los ejidenses a un cuadro canario que se jugaba la vida, que viajaba a Almería con el deseo de confirmar su salvación y también poder arrebatarle a su oponente la primera plaza. Y no quedó duda de qué equipo era el que se jugaba más. Antes de cumplirse los primeros ocho minutos, los amarillos tuvieron dos mano a mano, de Siverio (6') y Juan Fernández (7'). Avisó un par de veces un Las Palmas Atlético que a la tercera no perdonó. Sergi Cardona, en el 18', adelantaría a los visitantes.

El filial de Las Palmas no dejaba de apretar, se adueñó del esférico y ponía constantemente en apuros a los de casa. Este contexto es el que esperaba Fran Alcoy, que no dejó de recalcar a lo largo de la semana que sus jugadores debían estar al cien por cien para competir ante un equipo muy peligroso. Pero el CD El Ejido estaba desconectado. Solamente destacó Jesús Godino bajo palos, que salvó el segundo de los foráneos en los minutos 28' y 32' a remates de Cardona y Sergio Simón. Dos ocasiones clarísimas de los canarios que provocaron los primeros silbidos de la grada hacia los de Alcoy, que no se acercaban al área de un oponente que no mostraba fisuras. La primera parte llegaba a su fin y la derrota por la mínima, visto lo visto, iba a saber a gloria para el CD El Ejido, pero los canarios marcaron el segundo instantes antes de marcharse al vestuario. Sato hizo el 0-2. Los anfitriones necesitaban cambios con urgencia para activarse en el segundo tiempo.

Los ejidenses cerrarán la temporada con su visita al CD Marino el próximo fin de semana

Pasó a un 4-4-2 el CD El Ejido en la segunda mitad con la entrada de Etxaniz, en busca de un cambio de rumbo que no llegó. La Palmas Atlético siguió imponiendo su ritmo y logró el tercero en un buen pase de Siverio a Sergio Simón, que marcó a placer ante un cuadro del Poniente almeriense totalmente desconocido este domingo, que estaba siendo un desastre en labores defensivas. Nada más subir al marcador el 0-3, Alcoy quemó las naves y sacó al campo a Dovale e Isaiah. Al valenciano no le gustaba nada la actitud de su equipo, que parecía haberse ido de vacaciones antes de tiempo. Ningún rival había tenido tanta facilidad para hacer este marcador ante los ejidenses. Pero esta vez los cambios sí cambiaron el panorama del choque, que ya no era un camino de rosas para los insulares. Se activó el CD El Ejido y en un saque de esquina de Dovale en el 63', el canario Isaiah acortaba distancias de cabeza para un cuadro local que, por primera vez en todo el encuentro estaba empujando.

El CD El Ejido empezó a ser el equipo que la afición esperaba, pero la reacción llegó demasiado tarde. Los amarillos supieron gestionar muy bien los tiempos, estuvieron muy correctos en labores defensivas y se llevaron un más que merecido premio de Santo Domingo: tres puntos que les dan la permanencia y la primera plaza. Para los de Alcoy, lo que pudo ser una fiesta de despedida se convirtió en un encuentro de esos en los que los seguidores locales no se quedan hasta el final.