Cabello: "Estoy súper orgulloso de la plantilla y deseando que le dé alegrías a nuestra gente"

El Poli El Ejido volvió a dar la de cal cuando juega como visitante y se trajo un valioso punto de un complicado feudo como La Condomina, donde el UCAM Murcia se adelantaba en el marcador pero los celestes lograban restablecer la igualada gracias a una acción salida de la pizarra de Rafa Morales, segundo de David Cabello, quien se mostraba satisfecho por el trabajo de los suyos en tierras murcianas.

¿Le parece corto el empate en el feudo del UCAM?

Hay que darle méritos también al rival. Fue un partido muy disputado entre dos grandísimos equipos. La exigencia era bastante grande ante un equipo muy físico y al que hay que alabar su trabajo. Hubo alternancia, con ocasiones para ambos y lo que nos hace daño es recibir ese gol. Tras encajarlo estuvimos dubitativos y no llevábamos a cabo lo que queríamos a trabajar. Pudieron ampliar la diferencia, pero después con la expulsión se pudo equilibrar todo y empujando y juntando gente dentro como nos gusta pudimos hacerles daño. Es un empate justo porque se trata de meter goles y ambos hicimos uno. Es valioso tras ir perdiendo y por el despliegue físico llevado a cabo.

¿No cree que su gol pudo ser en fuera de juego?

Hemos visto que todo era muy justo. Ellos amenazan mucho la espalda y sabíamos de esa exigencia. Si el linier de ese costado estuvo o no acertado lo valoraremos cuando analicemos el partido. Nos hizo correr en muchos momentos que creíamos estar bien plantados. A veces se pueden equivocar y otras acertar al igual que yo como entrenador, que me equivoco más que acierto.

¿Contento por sumar un punto gracias a la estrategia?

Estoy satisfecho por Rafa Morales porque hace un trabajo incansable para hacerle daño al rival, analiza bien cómo defiende y hay que darle mérito porque está en la sombra pero es muy importante para el grupo y para el entrenador, que lo querría siempre a su lado.

Lástima que en casa de seis partidos solo se haya ganado uno y perdido cuatro...

Este equipo estará donde va a estar a final de temporada porque está hecho para ir a la zona alta. Nos dejaremos la vida en conseguir ese objetivo, que nadie nos ha exigido, pero sí desde dentro para luchar contra los mejores. Estos partidos nos hacen crecer más porque la exigencia es enorme aunque estemos lejos.

El UCAM por momentos no les dejó desplegar su juego.

Hemos ajustado bastante bien, analizamos mucho al rival y nuestra idea sigue siendo presionar alto. Los compartamientos fueron diferentes porque tuvimos un plan de partido para contrarrestar las fortalezas del UCAM. Como entrenadores analizamos el detalle y sabemos que todo lo que hace UCAM lo hace muy bien, es cuestión de tiempo porque en fútbol no es fácil. No se valora el trabajo del cuerpo técnico y ya dije que el fútbol es una mentira. Seguro que van a estar arriba y lucharán por ascender.

¿Cree que el equipo ha sabido restablecerse a las bajas de Escardó y Dos Santos?

En la charla volví a transmitir que parecía haber apostado por algunos jugadores que no son insustituibles, pero sí importantes. Hay gente arriba que no está teniendo minutos pese a que trabajan y están para intentar sumar en los momentos oportunos. Tienen que estar preparados para cuando yo decida que correspondan con sus capacidades. Esta plantilla la he confeccionado al 100% yo, sé el jugador que he firmado y las capacidades de cada uno, aunque no hayan jugado. Estoy súper orgulloso de mi plantilla, súper contento y deseando que le dé alegrías a nuestra gente porque se dejan la vida en este proyecto, que no es fácil.