Cabello está "tranquilo"

El Polideportivo El Ejido visita el domingo (19:00 horas) el Maulí con el objetivo de conseguir los primeros puntos de la temporada y abandonar el farolillo rojo que ocupa ahora tras claudicar (0-2) en el debut liguero frente al filial del Cádiz. "Nos vamos a enfrentar a un buen rival. Ganó fuera de casa y ahora tendrá más confianza y habrá afianzados los conceptos que ha trabajado. Será un equipo que nos lo pondrá difícil", comenta David Cabello en la rueda de prensa previa al encuentro frente a un Antequera que se estrenó venciendo en el último minuto al Uretra (2-3).

"Afrontamos el partido con la confianza y tranquilidad de haber hecho la buena semana de trabajo para afrontar un partido del domingo con las máximas garantías. Queremos los tres primeros puntos es algo importante, sobre todo, para asentarnos, ganar en confianza y consolidar los conceptos que buscamos para crecer. Con tres puntos todo se hace más fácil y la semana será más amena", continúa el técnico del Poli El Ejido, que tiene las dudas de Cristian y Manu Moreno, entre algodones ambos.

El entrenador celeste destaca que no será inflexible con el estilo de juego, variando el mismo según el tipo de partido que afrontar. "Dependerá también de lo que el rival te proponga. El pasado domingo nos encontramos en nuestro campo con un equipo que cedió el balón con un bloque medio-bajo, esperando un fallo nuestro para hacer daño. Tuvimos ese error y se fueron al descanso con la ventaja. En el inicio de la segunda parte mejoramos bastante, pero no aprovechamos las ocasiones", explica antes de reconocer que no han olvidado el encuentro frente al filial del Cádiz con el objetivo de mejorar los fallos que tuvieron para no caer en los mismos en tierras mlagueñas. “Hemos analizado profundamente todo lo que ocurrió el pasado domingo para poner remedio a todas esas situaciones a las que nos sometió el rival”, ultima Cabello, ilusionado con el primer triunfo.