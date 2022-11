Cabello: "Si queremos lograr grandes cosas todo pasa por ganar en casa"

David Cabello quiere que de una vez por todas el Poli El Ejido se muestre solvente en su feudo y todo pasa por superar este domingo (17:00 horas) al siempre correoso Atlético Mancha Real, que cuenta en sus filas con el pichichi de la categoría.

¿Cómo se presenta la visita de un humilde Atlético Mancha Real?

Tendermos enfrente un rival muy complicado de vencer, con buenos jugadores e individualidades que lo pondrán difícil.

¿Qué tal ha afrontado la semana el equipo?

Con normalidad y tranquilidad, todo en orden y todo el mundo a disposición del equipo, algo que el entrenador agradece, poder contar con todos los efectivos de la plantilla.

En diez enfrentamientos entre ambos equipos los jiennenses se han llevado siete triunfos.

Tienen jugadores expertos, que en algunos casos llevan bastante tiempo en el club, con una identidad de pertenencia, identificados con el proyecto, por lo que lo pondrán complicado. Tienen al máximo goleador de la categoría, algo a tener en cuenta también.

Están describiendo una trayectoria ascendente, pero ¿por qué sigue costando ganar en Santo Domingo?

Un poco todo, el campo tampoco ayuda porque no está en las condiciones idóneas para desarrollar el juego que el equipo quiere. Los contrarios te dan la iniciativa, no hacen presión alta, y hay que mover una estructura de diez jugadores, todos por detrás del balón. El Ejido estos últimos años no ha sido capaz de hacerse fuerte en Santo Domingo y eso hace que la afición demande victorias y tenga nerviosismo, eso también influye porque hay una exigencia lógica y normal sobre los jugadores. El aficionado quiere ver ganar a su equipo en casa y que los haga disfrutar. Por eso el nerviosismo en algunas fases del partido, trabajamos para hacernos fuertes en casa porque si queremos lograr grandes cosas todo pasa por ganar en casa y que no ocurra lo que está sucediendo en este inicio de campaña, perdiendo ya tres. Intentaremos no cometer los errores que venimos cometiendo y tenemos identificados. Tenemos que subsanarlos, pero trabajando como hacemos y teniendo pizca de fortuna lograremos grandes cosas.

¿Qué pierde el Poli El Ejido con la salida de Vicente García del Berja -su filial-?

Pierde a una gran persona que en el mundo del fútbol no es fácil. Era el analista del primer equipo como gran profesional, pero viene el Recreativo de Huelva para prestar sus servicios allí. Creía que era un salto importante en su carrera deportiva y así nos lo hizo llegar, no podíamos ponerle freno de decidir sobre su futuro. Encantados por la labor que hacía tanto en el Berja como en el primer equipo. Hacía una labor muy importante dentro de este grupo de trabajo, pero tenemos ahora a Grego al mando de ese trabajo y esperemos que no se note su ausencia aunque a nivel personal lo echaremos de menos.

Han ganado tres de los cuatro últimos partidos...

Me preocupa el partido del próximo domingo únicamente. Solo me centro en el Mancha Real. Será un partido muy largo que se decidirá en pequeños detalles que esperemos se decanten en Santo Domingo para el Poli y logremos esa victoria que nuestra gente nos demanda para estar un poco más tranquilos porque necesitamos triunfos en casa que nos hagan crecer.