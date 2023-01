Cabello: "Hay que sacar fuerzas de donde no las haya"

Cada vez se le ponen las cosas más complicadas al Poli El Ejido, que con la derrota este pasado domingo contra el Antequera enlazó su tercera semana sin vencer y pasará una fecha más en la zona roja de la clasificación. Por ello, su técnico, David Cabello, no pudo ocultar la preocupación existente en las filas celestes al terminar una semana más en puestos de descenso. Así, el entrenador del conjunto del Poniente almeriense demandó "ser conscientes de que cada vez quedan menos jornadas y el próximo domingo es vital para dar un paso adelante".

Los antequeranos llegaron a Santo Domingo este pasado domingo como líder indiscutible, lo que en palabras de Cabello no impidió que se viera "un partido muy disputado por los dos equipos". Así, el preparador del conjunto ejidense hizo mención de la importancia de "dominar las áreas, no en esta categoría sino en cualquiera". En esta línea, el entrenador celeste señaló que no habían sabido defender su área, lo que se unió a la falta de acierto de cara a portería rival.

A pesar de que los visitantes lograron ponerse por delante en el marcador pasado el cuarto de hora de juego, para entrenador celeste su equipo continuó metido en el encuentro. De esta manera, David Cabello hizo la siguiente lectura después de encajar el primer tanto del partido: "El equipo ha seguido con el plan de partido porque creo que no estábamos mal. Hemos tenido nuestras ocasiones con ese disparo al palo, creo que ha sido de Sato con esa acción en el área pequeña que le cae a Juanje, y al final eso nos ha hecho daño".

Ante la situación que atraviesa el conjunto ejidense, a dos puntos del puesto de promoción por la permanencia y a cuatro del San Roque de Lepe que marca la salvación disputadas ya diecinueve jornadas, Cabello manifestó que "hay que seguir trabajando, ponerse otra vez el mono de trabajo" de cara a la nueva cita afrontarán este próximo domingo nuevamente en Santo Domingo. Un encuentro al que los del Poniente se presentarán una vez más necesitados de una urgente victoria, en este ante un equipo situado también en puestos de descenso.

Cuestionado por el estado de alerta ante el paso de los jornadas viendo que su equipo no termina de abandonar la zona caliente de la tabla, David Cabello dijo: "Estamos preocupados y eso en muchos momentos te penaliza porque llevamos toda la temporada en esta zona baja, no hemos sido capaces de salir de ella ni de vivir con esa tranquilidad. Todas las semanas hay que salir con el cuchillo entre los dientes, todas las semanas hay que jugarse tres puntos que son superimportantes porque está todo muy ajustado, pero necesitamos todos tres puntos para que de alguna manera podamos seguir creciendo, creyendo en el trabajo que estamos realizando".

Ante esa preocupación existente, el capitán de la nave celeste aseguró: "Para el profesional es un día duro, para ellos, para nosotros, para nuestros aficionados que vienen, nos apoyan y que alientan en todo momento son días duros, no son agradables, pero no nos queda otra manera que sacar fuerza de donde no las haya. Seguir trabajando, seguir de alguna manera alentando a nuestros chicos a que levanten esos ánimos y a pensar ya en el próximo partido y a corregir los defectos y las cosas que no hayamos hecho bien e intentar mejorar para que el próximo domingo esos tres puntos se queden en casa".

Durante su rueda de prensa, a David Cabello también se le preguntó por el cierre del mercado invernal que tendrá lugar el próximo martes y la presumible llegada de nuevos fichajes. Sobre ello comentó lo siguiente: "Tenemos un chico prácticamente cerrado a falta de que llegue su documentación para poder hacerlo oficial y después tenemos otra licencia libre que vamos a intentar ocupar. Evidentemente sabemos las necesidades que tenemos y vamos a intentar de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, conseguir esos jugadores que nos ayuden en esta segunda vuelta para conseguir el objetivo principal que a día de hoy (por el domingo) es salvar la categoría, no podemos avanzar más allá".