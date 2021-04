Cabrera : "Ganar al Almería sería un empujón hacia el ascenso"

El central del Espanyol Leandro Cabrera afirmó este jueves en la rueda de prensa después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que "ganar el lunes (al Almería) es dar un paso adelante", ya que puede suponer un "empujón" hacia el ascenso, "aunque no definirá nada".

El futbolista uruguayo insistió en que el vestuario no puede relajarse, pero reconoció el buen momento del grupo. "Una cosa es no entrar en la euforia y otra no decir lo obvio. Afrontamos el partido desde el respeto y asumiendo que es un rival peligroso", analizó el defensa blanquiazul.

Cabrera, en este sentido, apostó por mantener la misma actitud que ha llevado al equipo a ser líder de la LaLiga SmartBank. "Debemos dar nuestra mejor versión a nivel espiritual porque cuando estamos a ese nivel de motivación es difícil meternos mano", se sinceró el jugador periquito.

El central defendió el carácter del grupo y recordó que cuando "más criticado" fue el bloque, más "valiente" se comportó en el terreno de juego. "Nos hemos hecho muy fuertes mentalmente y debemos hacer que esto sea nuestra seña de identidad. Hemos dado un paso al frente en momentos complicados", dijo.

Finalmente, Cabrera valoró el buen momento del canterano Nico Melamed: "El Espanyol debe sentirse muy orgulloso de él. Si no para, puede llegar donde sea. Solo él puede ponerse un techo".

El defensa, además, subrayó que el atacante es un futbolista "muy centrado y que se esfuerza en cada entrenamiento"