El Cantera Sur Bahía de Almería se desempolva y bate al Jaén (20-26)

Ficha técnica

Innovasur GAB Jaén (11+9): D. Rodríguez, F. J. Lucena, A. Martínez, A. Soler (3 goles), G. De la Rosa (2), G. Jiménez (2), S. Criado (3), J. M. Jiménez (6), A. Plaza (1), G. Ojeda (1), C. C. Pineda (1), C. M. Trelles, M. Rosa, A. Rodrigo, F. J. López (1) y J. Garrido.

CBM Cantera Sur Bahía de Almería (14+12): Cutillas, Adrián Bandera (3 goles), Martín Pacheco (3), Diego Gómez (1), Murillo, Javi Lamarca (2), Nico Martín, Marcos Vinicius (8), Iniesta, Paya (1), Saúl Andrés (7) y Alberto Rivera (1).

Árbitros: García Vico y García Sánchez (Andalucía). Cronometradores y anotadores: Huertas Herrador y Contreras Gutiérrez (Andalucía).

Parciales: 2-3, 4-5, 6-8, 9-9, 10-12, 11-14 (descanso), 13-17, 14-20, 15-22, 17-23, 18-24, 20-26.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo novena jornada en la Primera División Nacional celebrado en el Pabellón Profesor Manuel Jara Labella, de Jaén.