El Cantoria, pendiente de la RFEF y de El Palo

El Cantoria 2017 todavía está a la espera de si jugará la próxima temporada en categoría autonómica otro año más, según el número de equipos haya en el grupo IX de Tercera RFEF y del posible ascenso de El Palo a Segunda RFEF. Uno de los objetivos de Rubiales nada más llegar a la presidencia de la Real Federación Español de Fútbol fue reducir el número de equipos por grupo en las categorías nacionales y que las territoriales realizasenlo mismo en las autonómicas, llegándose a producir, por ejemplo, siete descensos en División de Honor y cinco en Tercera RFEF hace dos años. Sin embargo, de manera inopinada la federación española anunció hace tres semanas, en pleno final de temporada, un principio de acuerdo para volver a ampliar a 18 equipos el número de clubes por grupo en Tercera RFEF. La medida ha causado polémica, esgrimiendo diversos conjuntos su malestar al haberlo anunciado en pleno mes de mayo, explicando que no han sido pocos los equipos que se han dejado llevar en el tramo final de curso al tener la permanencia demasiado lejos, distancia que hubiese sido menor en caso de conocer la ampliación a 18 equipos al poder bajar menos.

La decisión de ampliar a 18 equipos el grupo IX de Tercera RFEF sí beneficiaría al Cantoria 2017, que logró el último puesto de permanencia en el II de División de Honor. Los almerienses realizaron su trabajo sobre el verde, pero unos posibles arrastres mandarían a los aurinegros a categoría provincial. A día de hoy son 16 equipos los que tendrían una plaza en ese grupo IX, caso del Poli El Ejido, Atlético Mancha Real y Juventud Torremolinos (descendidos desde Segunda RFEF), Real Jaén, Torre del Mar, Atlético Malagueño, Huétor Vega, Motril, Torredonjimeno, Arenas de Armilla, Torreperogil, Huétor Tájar y Maracena (ya estaban el curso recién acabado), Rincón, Poli Almería y Atlético Melilla (ascendidos). El problema podría surgir si no sube El Palo.

El conjunto malagueño disputará ante el Subiza Cendea de Galar la tercera y última eliminatoria de ascenso a Segunda RFEF, siendo la ida este fin de semana en el Nuevo San Ignacio y la vuelta el próximo fin de semana, en el Sotoburu. Si El Palo sube, no habría ningún arrastre en el grupo IX de Tercera RFEF y el Cantoria 2017 permanecería en el II de División de Honor. La otra opción pasa por que la Comisión Delegada de la RFEF apruebe la propuesta de ampliar a 18 los equipos en Tercera RFEF. El argumento federativo es que la incorporación de nuevos equipos, un total de 36, significará para la RFEF una nueva inversión de más de dos millones de euros en concepto de ayudas.

El escenario más negro para el Cantoria 2017 pase por que finalmente El Palo no ascienda y no se amplíe el número de equipos en Tercera RFEF, por lo que el Maracena, que logró la permanencia, sería arrastrado y, en consecuencia, el Cantoria. El descenso de los almerienses empujaría a su vez a La Cañada, salvado en Primera Andaluza, a Segunda Andaluza. Los almerienses no son los únicos clubes de Andalucía occidental pendiente de lo que ocurra con El Palo y con la decisión de la RFEF. En caso de subir el cuadro de David Campaña y de que finalmente se produzca esa ampliación de equipos, habría dos vacantes por cubrir en el grupo IX de Tercera RFEF, a las que se postulan el Málaga City y el Atlético Porcuna —descendidos de Tercera— y el Mijas Las Lagunas y el Alhaurín de la Torre —tercero y cuarto, respectivamente de División de Honor—, asegurando los mentideros que sería para los dos primeros.