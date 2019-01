Carlos Fernández, primer refuerzo invernal del CD El Ejido

José Sevilla

“Llegará en los próximos días, por lo que no estará disponible para el partido del domingo, porque no ha hecho ninguna sesión con nosotros”, comentaba su desde ayer nuevo técnico José Sevilla. El entrenador virgitano, durante la tradicional rueda de prensa previa a la jornada, comentaba que Fernández “es algo diferente a lo que tenemos, puede ser un buen acople para Samu yVelasco, nos aportará mucho. Era una posición que había que reforzar tras la marcha de Pino y se lo habíamos pedido al club”. Aunque no podrá contar con el primer refuerzo invernal para viajar a casa del Sevilla Atlético, el mister celeste, tras dos duelos como local, comentaba que “es nuestro primer desplazamiento y estoy esperanzado en lograr nuestra primera victoria. No vamos a poder contar con Aziz, Molo, Emilio Cubo, Gabri, Alfonso... Por suerte estamos gente suficiente para viajar”. En tierras hispalenses les espera a los ejidenses “un partido muy difícil, de los más complicados que nos puedan quedar” y aprovechó para “dar las gracias a la afición”, esperando “que el esfuerzo que harán en el viaje pueda ser recompensado con los tres puntos”.