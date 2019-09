Carmen Martín invita a los almerienses a crear un gran ambiente en el partido de las Guerreras

Nada más sentarse delante de los medios de comunicación en el Hotel Avenida, Carmen Martín, con una gran sonrisa, se definió como roquetera y almeriense. "No puedo estar más contenta de estar aquí en mi tierra; de poder practicar aquí lo que más amo".

A la jugadora de las Guerreras lo que más le gusta de la concentración en Almería es que puede ver a sus familiares y amigos cada vez que tiene un hueco en los planes de la selección. En este sentido subrayó: "Estoy muy feliz y no me pone nerviosa, sino que me provoca mucha felicidad vestir la camiseta de la selección en mi casa. Al llegar a la concentración todo el mundo me está diciendo que tiene ganas de verme. Tengo muchísimas ganas de que llegue este partido".

Carmen Martín está compitiendo en el mayor nivel del balonmano. Al mismo tiempo, los jóvenes almerienses tienen a la extremo como una referente dentro de este deporte y para ellos mandó un mensaje: "Que continúen, que lo pasen bien y que se diviertan. El balonmano es un deporte colectivo que te permite conocer a mucha gente".

Para sus paisanos también tuvo palabras la jugadora: "Los necesitamos, necesitamos el apoyo de la gente. Son partidos importantes para nosotros". Y es que los espectadores ya demostraron en el encuentro de los Hispanos es que son capaces de generar un gran ambiente en el Palacio de los Juegos Mediterráneos.

Grecia será el rival de las españolas en el duelo de clasificación para el Europeo. "En cuanto a lo deportivo espero que podamos sacar estos dos partidos. Estamos muy concentradas y creo que vamos a poder regalarle un buen partido a los almerienses", añadió Carmen Martín, que, además, afirmó estar sintiéndose mejor en el aspecto físico.

Junto a la ‘guerrera’ almeriense estaba el seleccionador Carlos Viver. El técnico, que lleva una semana más en Almería por los entrenamientos del ‘objetivo 2021’, quiso "agradecer el calor humano" que el grupo vive desde que aterrizó en la capital.

Así pues, el entrenador declaró: "La organización está siendo perfecta. Es la opinión que podemos enviar de manera interna. Las instalaciones son buenas y todo está siendo perfecto. En estas semanas en las que no tenemos mucho tiempo, que las instalaciones estén en buenas condiciones y tengamos todo lo que necesitamos es básico. Aquí estamos teniendo todo".

Por su parte, el delegado de la Federación en Almería, Sebastián Fernández, mostró su gratitud "por la presencia de las Guerreras en Almería", ya que lo ve como un sueño cumplido para los aficionados del balonmano.