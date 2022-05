Carmona: “Aspiro a ganar la Liga Europea y los Juegos del Mediterráneo con España”

No es la primera vez que viste los colores de España, que pasa del verde al rojo durante un periodo de selección, pero siempre las mariposas en la barriga son las mismas. Guille Carmona es un ‘loco del voleibol’ y por eso sabe valorar la llamada. “A quien le guste el vóley, no hay mejor sitio porque además estás representando a tu país”, dice. Además, es una primera vez, realmente, puesto que se trata de la primera lista para jugadores y de cuerpo técnico realizada por Miguel Rivera como primer entrenador absoluto: “Es un placer y un honor que cuente conmigo en su primera convocatoria, y significa que confía en mi trabajo, que le he respondido cuando hemos trabajado juntos y la verdad es que sí que nos conocemos desde hace bastantes años y nos compenetramos bien”.

El estadístico de Unicaja Costa de Almería insiste en que “es un orgullo que te convoque la Selección Española, representar a tu país siempre es una alegría inmensa, el sueño que todos tenemos, y volver a repetir esta experiencia para mí es motivo de alegría, como una recompensa al trabajo llevo haciendo desde hace mucho tiempo”. También subraya el entendimiento con Rivera: “Tenemos las mismas ideas respecto a planteamientos tanto en entrenamiento como en partidos, y eso ayuda a que haya un lenguaje muy fluido y a que todo vaya en la buena dinámica del grupo”. Es más, se confiesa “contento de estar de vuelta, reencontrarme con este ambiente que es tan bueno y en el que se respira tanto voleibol, todos con un mismo objetivo”, sobre todo tras tener que rehusar el año pasado.

Han vuelto a pensar en él y lo agradece, siendo parte de un cuerpo técnico que transpira ilusión: “Llevamos poco tiempo, pero estamos muy compenetrados todos, cada uno en su faceta; sabemos lo que tenemos que hacer, hemos hecho reuniones en las que las funciones han quedado claras y se ha formado un equipo sólido, en el que cada uno es muy bueno en su parcela, lo que converge en que así se ayuda al grupo a mejorar”. Sobre ello ha puntualizado que “se ha juntado un podo de todo, gente con experiencia, gente sin tanto en nivel absoluto, o quien lleva toda la vida en la Selección, como Moltó, que es el que sabe más que nadie lo que es esto, un campeón de Europa… el fisio César Pérez, Javi Dovale como preparador físico, Judith Pérez de delegada… todos, el mismo objetivo, que es llevar a los jugadores al máximo nivel, y creo que lo estamos consiguiendo”.

Sobre los componentes del plantel, “es un grupo más joven que otros años, porque faltan algunos pilares que han estado anteriormente, pero las ganas siempre son las mismas, ya que saben que están representando a su país y es una ilusión muy grande”. De hecho, “respeto a las competiciones que vienen por delante los veo a todos muy comprometidos, con muchas ganas, y seguro que lo harán muy bien, ya que es el equipo de un país, el equipo de todos y por el que todos vamos a una”. Jornadas intensos de trabajo, “un día normal no es normal -risas-, porque es trabajar muchísimos, las 24 horas pensando en los objetivos, en el pabellón por la mañana temprano y al mediodía, y analizando todo ya por la tarde-noche, viendo lo que hay que mejorar y preparando las competiciones”.

No se puede pensar en otra cosa que no sea un doble oro y plaza para el Europeo, y si no, mejor no estar: “Las meta siempre son las más altas, se aspira a ganar y se va luchar por ganar todos los partidos y los campeonatos, ganar la Liga Europea, ganar los Juegos del Mediterráneo y sacar adelante el Preeuropeo, que es todo lo que tenemos este verano yendo paso a paso, partido a partido, campeonato a campeonato”. Poco a poco se irá ya viendo “cómo evoluciona el equipo, qué detales tiene que mejorar para poder llegar a lo más alto”, sopesando que “es un grupo joven, gente nueva, y hay que encajar el cuerpo técnico y los jugadores”. Por ahora “la sensaciones son muy buenas y aspiramos a todo, a lo máximo, como no puede ser de otra manera”.

Guille Carmona agradece a su club, a Unicaja Costa de Almería, el permitirle acudir a la llamada y representarlo en la Selección Española de Voleibol, “es un orgullo hacerlo”, en el término de una temporada en la que solo tiene palabras de elogio hacia la plantilla de los ahorradores coronada campeona de la Superliga: “Venir con la Selección es el cúlmen a una temporada fantástica, muy gratificante respecto al grupo y al trabajo realizado, con la consecución de los objetivos, aunque entre comillas solo se haya ganado la liga, pero un título muy necesario y esperado, que nos ha encantado regalar a nuestra afición, que nos ha apoyado desde el primer momento de una manera brutal”