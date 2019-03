Casimiro vive la Superliga "más igualada" en sus tres años en la élite

Antonio Casimiro ‘Artés’ sabe disfrutar del voleibol, deporte que, pese a su notable juventud, lleva practicando muchos años. Ello le hace que en su tercer año en la máxima categoría siempre tenga alguien con quien reencontrarse en todos y cada uno de los pabellones que visita: “La verdad es que de lo más bonito que te da el vóley, las personas que conoces, la gente buena”. En canarias “efectivamente hay varios conocidos, amigos y excompañeros, y como pasa en todas las pistas, este deporte tiene un ambiente muy sano, en el que todos hemos coincidido, o hemos jugado juntos o nos hemos enfrentado toda la vida, y siempre son muy bonitos los reencuentros porque es lo mejor del deporte”.

Dicho esto, es fácil de entender el respeto máximo que tiene para todos los rivales a los que se mide, ‘disfrutando’ esta temporada de la tremenda competitividad por el título: “Con diferencia, me parece la Superliga más igualada de las anteriores, sin ninguna duda, hasta el punto de que este año todos los equipos, no solo del primero al cuarto, sino hasta el sexto, nos han puesto las cosas complicadas, y entre ellos han jugado súper bien, los equipos de mitad de la tabla para abajo han jugado muy bien también, y solo hay que fijarse por último cómo está el descenso, súper competitivo; al final se ve reflejado en los resultados, Ibiza gana a Teruel, Teruel gana a Palma, Palma a nosotros, nosotros a Teruel… es una serie de idas y venidas que hacen que la SVM española coja buen nombre y suba el nivel”.

Visto lo visto este fin de semana, “ha quedado bastante claro en esta liga que los cuatro primeros optamos al título”, advierte, y que “Ibiza tiene un muy equipo”. Lo que sucedió el sábado fue que “encaró el partido con una muy buena planificación y a su mejor nivel, demostrando que es un serio candidato a ser campeón”. Eso no hace sino provocar más ganas de volver a medirse con los pitiusos: “La verdad, es muy buen rival, de los que motivan para la semifinal, porque va a ser una serie de partidos muy, muy, muy bonitos, en los que el nivel va a ser enorme”. Otro aviso de Casi es que “Ibiza es un adversario que no solo juega bien en casa, sino que lo hace magnífico fuera, así que será una eliminatoria preciosa”.

No está confirmada del todo, pero casi, estando más en el aire el factor cancha. A los blanquiverdes les sonríe depender de si mismos para comenzar en casa, algo que al líbero le parece importante: “Siempre jugar en el Moisés da un plus, es la cancha en la que entrenamos todos los días, en el que jugamos la mitad de la temporada, estás con tu gente, da un extra de motivación jugar en el Moisés, pero la liga siempre se gana fuera de casa y eso es así; hay que saber competir fuera”. No se hizo del todo bien en Es Viver: “No hay que darle más vueltas, solo hay días y días, y el sábado costó entrar en el partido, no se estaba tan enchufado como se debía, Ibiza comenzó muy bien y no nos dejó respirar en los primeros sets, luego supimos sobreponernos y llegar al tie-break, en el que ellos dieron un golpe”.

Dispuso de unos minutos en pista, como todos los jugadores, y su lectura es clara: “Se ha venido demostrando desde el principio de temporada hasta ahora el hecho de que somos un equipo de 13, ahora 14 con Matheus, en el que todos podemos jugar; algunas veces se entra por probar rotaciones contra equipos en principio más sencillos, pero también hay que jugar cuando algo va mal o al compañero que tienes delante a lo mejor no le salen las cosas, así que todos tenemos que estar enchufamos”. Así seguirá siendo porque “Manolo tiene mucha confianza en todos nosotros”, siente la joven perla.

Al mismo tiempo reconoce la veteranía y su grado: “Al final la vuelta a la tortilla en el tercer set la dieron casi todos los que empezaron el partido; al final los que más experiencia tienen son los que tiran de sus galones, y nosotros los más jóvenes tenemos que aportar todo; se nota en los partidos quién ha vivido más y es normal que la experiencia sea un factor determinante en el voleibol”. En cuanto a él, no ha variado su compromiso y actitud: “Siempre intento encarar la temporada de la forma más positiva posible y este año igual, así que encaro la recta final muy bien tanto física como anímicamente, con mucha ilusión y con muchísimas ganas, muy cómodo en el campo y con los compañeros, totalmente confiado y convencido del equipo que tenemos”.

Sobre ello abunda: “Confío plenamente en mi equipo, en la plantilla, y confío que vamos a hacer muy buen papel en el play off; primero estas dos semanas previas y después en las eliminatorias jugaremos lo mejor posible, con la máxima ilusión y poniendo nuestra seña de identidad, que al final es la garra y el coraje desde el primero hasta el último de nosotros; vamos a ir a por todas”. El próximo sábado ya hay una gran oportunidad de demostrarlo: “Canarias tiene un auténtico equipazo y sabemos que juega muy bien en su casa, estamos totalmente convencidos de que el partido va a ser muy difícil, pero lo positivo es que esto nos viene muy bien de cara al play off, ya que creo que nos van a poner las cosas muy complicadas, pero seguro que será muy bonito, así que muy motivados de cara a jugarlo además por lo comentado antes del reencuentro con varios grandes jugadores”.

Sobre Matheus “poca descripción se puede haber en lo deportivo a un hombre que ha sido campeón del Mundo Sub-23, que ha competido con Brasil en su selección absoluta, que es la mejor del mundo, que es un jugador reconocido en su país y que por lo que ha demostrado hasta ahora, es un jugadorazo, central de los pies a la cabeza que creo que va competir muy bien con nosotros”. En lo que respecta a lo ‘humano’, es “un buen chico, disciplinado, que llega con muchas ganas de trabajar y que se está acoplando al grupo de manera excepcional, así que la verdad es que un muy buen fichaje”. Eso es el presente, y no se precipita respecto al futuro en Europa: “Me alegra mucho de cara a los almerienses, que por fin es posible que vuelvan a tener el mejor voleibol europeo en esta provincia, porque se lo merece, como Unicaja, y yo ya se verá, porque al final lo que tenga que venir, vendrá, si bien de verdad que estoy muy contento por Almería y por la gente que forma parte del club”.