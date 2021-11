Ana Castillo se queda a tres puntos de la medalla en el Campeonato de España absoluto de Tiro Olímpico

La deportista internacional almeriense Ana Castillo se quedó este fin de semana a solo tres puntos de conseguir medalla en el Campeonato de España absoluto de Tiro Olímpico en la modalidad de pistola de aire comprimido, que se celebró en Mollet del Vallès (Barcelona), en una competición en la que terminó “muy contenta” por la cuarta plaza obtenida, siendo todavía sub-23.

La tiradora olímpica de Huércal de Almería, que logró la segunda posición hace un mes en la segunda prueba de la Copa RFEDETO (Real Federación Española de Tiro Olímpico) de Jóvenes Promesas, compitió en esta ocasión en la categoría absoluta en el campeonato nacional, logrando un total de 189,9 puntos para hacerse con la cuarta posición final, y quedándose muy cerca de la tercera, que sumó 192,4.

Ana Castillo comenzó su participación a un gran nivel, cumpliendo con su objetivo de clasificarse para la final. Aquí también empezó con fuerza, con varios ‘10’ que poco a poco fue alternando con varios ‘8’. La competencia fue alta, y Ana Castillo cedió algunos puntos que le llevaron finalmente a ocupar la cuarta posición.

“Estoy muy contenta, porque lo di todo y conseguí meterme en la final, que pensaba que no lo iba a lograr”, explica la deportista huercalense. “Es verdad que iba primera, pero quizás me puse algo nerviosa y bajé en la última serie, pero pude mantener la cuarta posición. Te quedas un poco con la miel en los labios, pero hacía un año y medio, desde la pandemia, que no había podido entrenar finales, por lo que el resultado es muy bueno”, añade.

En el palmarés de Ana Castillo, todavía en edad sub-23, destacan los títulos de Copa de España, Copa del Rey y Copa RFEDETO júnior; Campeonato de España de Jóvenes Promesas y Copa de la Princesa de Asturias y Campeonato de Andalucía sub-23 y el Open de Hungría con la selección española. Además, ha participado en unos Juegos Olímpicos Universitarios, Campeonato de Europa y la Copa Mundial ISSF, y se hizo merecedora de una de las becas de la Fundación Andalucía Olímpica.