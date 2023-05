Castore no convence, pero apunta a seguir vistiendo al Almería

La directiva de la UD Almería no está del todo satisfecha con el contrato de patrocinio de larga duración que el pasado verano rubricó con la marca inglesa Castore para que le suministrase las equipaciones del conjunto rojiblanco, tanto del primer equipo como de entrenamiento y categorías inferiores, pero "lo más probable" es que siga visitendo a la UDA en la campaña 2023-2024, implementando las mejoras necesarias.

Se trata del tercer proveedor de ropa deportiva bajo el mandato de Turki Al-Sheikh, que asumió tras hacerse con la propiedad del club en 2019 el acuerdo que había con Adidas para cambiar a Puma las dos temporadas siguientes. Con la icónica y polémica camiseta de la zarpa de león elaborada por la marca alemana, de hecho, se lograba el ansiado ascenso a Primera División.

Según ha podido saber Diario de Almería, que en su día avanzó en exclusiva la nueva alianza, a día de hoy, y pese al descontento con el suministro de productos realizado por la marca inglesa, que inició con mal pie su andadura, pues en plena pretemporada no había llegado todavía la ropa de entrenamiento necesaria, se van a dar otra oportunidad. Hasta la fecha todo ha sido un constante quiero y no puedo, ya que la gestión de la tienda, tanto física como online, de la que también se hizo cargo la marca británica, ha dejado mucho que desear, reportando los aficionados rojiblancos constantes quejas a través de las redes sociales.

La UDA no es ajena a ese malestar, ya que, entre otras cosas, no ha gustado el trato discriminatorio que el Almería ha sufrido respecto a otro equipo español de Primera que también luce la misma marca, como es el Sevilla FC, que ha dispuesto de un catálogo mucho mayor de prendas disponibles para sus seguidores, limitándose en Almería prácticamente a las tres equipaciones y poco más.

El hecho es que los diseños presentados por Castore para el curso 2022-2023 en general tuvieron buena acogida. A la primera camiseta se le cambiaron los colores del patrocinador principal para que no desentonasen, como solicitó la masa social, y gustaron tanto la indumentaria negra como la bautizada como 'arena del desierto'. Esa dejadez mostrada por la marca al final parece que no le va a penalizar a ojos de la entidad salvo giro de 180 grados en los acontecimientos.

El club hacía público el acuerdo el pasado 12 de julio en un comunicado en su web oficial en el que destacaba que se unían a una 'marca premium' creada en Liverpool en 2015 y con un crecimiento espectacular: "De hecho, han pasado de ser minoristas de ropa deportiva a ser uno de los mayores proveedores de equipaciones, así como una marca de e-commerce establecida, respaldada, además, por su oferta de tiendas físicas en todo el Reino Unido".

Meses después, todas esas promesas han quedado en buena medida en papel mojado y suenan a broma las declaraciones de Pascal Lafite, director de patrocinios de Castore: "La búsqueda de la mejora constante y la dedicación que posee la UD Almería para llegar a la cima refleja a la perfección el espíritu de Castore ‘Better Never Stops’. Estamos increíblemente entusiasmados con su vuelta a Primera Division".

Por su parte, Mohamed El Assy, director general y consejero delegado de la UD Almería, subrayaba entonces que "nos encantó la idea de unirnos con Castore desde el primer momento. Somos dos compañías jóvenes y ambiciosas que están trabajando duro para alcanzar la cima. Esperamos que podamos conseguir nuestros objetivos juntos”.

Ese espíritu compartido del 'Better Never Stops' parece que no se lo ha aplicado Castore a tenor de la disconformidad manifiesta de la gran mayoría de entusiastas rojiblancos, guante que ahora parece haber recogido la directiva presionando para mejorar las deficiencias de cara a la temporada 2023-2024.