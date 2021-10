Centelles: "Ofensivamente tenemos poderío y estamos sólidos atrás"

Valenciano de pura cepa, Álex Centelles (30-8-1999) se confiesa amante de la paella y fallero de pro, aunque la primera no sabe cocinarla (sí es buen crítico, asegura) y lo segundo solo lo practicó en su niñez. La lesión de Sergio Akieme le abrió las puertas del once y ha sabido aferrarse al mismo con actuaciones destacadas como la firmada en Anduva, donde asistió a Dyego Sousa en el 0-2, aunque el pase, según confiesa en esta entrevista, no iba dirigido al luso-brasileño.

Parece que las cosas marchan rodadas...

La racha es muy buena, pero en esta categoría no podemos relajarnos ni un minuto y mejor ir partido a partido. Tenemos que pensar en que cada uno es una historia y los de abajo en la clasificación son los más difíciles. Cualquier equipo te puede ganar y fuera todos son complicados. No puedes pensar en el Sporting porque el importante es el siguiente.

¿Dónde está la clave para sumar 8 victorias en 12 jornadas?

La mezcla de ofensivamente tener poderío y estar sólidos atrás es lo que nos hace lograr victorias. La dinámica es muy buena y la clave es tener a todo el equipo enchufado al 100% porque juegue quien juegue sacamos los 3 puntos.

Rubi calificó de ensueño la primera parte en Anduva.

No podíamos salir relajados porque es un equipo al que le gusta tener el balón y la salida era importante. Eso tenemos que ponerlo en práctica en todos los partidos.

¿Sabe que era la primera vez que el Almería ganaba en Miranda de Ebro?

No lo sabía. Está claro que no iba a ser fácil, aunque lo pareció. Ganar en Segunda 1-4 no es nada sencillo.

¿Qué comentan al descanso con 0-3?

La charla no fue muy amplia porque no había mucho que decir. El Mirandés ya había remontado, como ante el Eibar y no podíamos relajarnos, debíamos seguir en esa línea. Cada partido pide unas cosas y al final la preparación a la media parte fue intentar no relajarse.

¿Les impactó la irrupción de Dyego Sousa?

Es su primer hat-trick y hubo bromas. Nos dio camiseta y balón para firmarle, pero encantados porque siga haciendo goles. Tras el partido tuvimos la broma de que en su tercer gol parecía que iba a perder el balón y el defensa chocó contra una roca, está muy fuerte.

Centelles: "Hay que olvidar lo hecho porque el fútbol no tiene memoria"

¿Cómo se afronta ganar al Leganés viniendo de un 1-4?

Hay que olvidar lo hecho porque el fútbol no tiene memoria. Debemos pensar en el Leganés para hacer un buen partido.

La brecha con el tercero ya es de 4 puntos.

Somos conscientes y tenemos que pegar ese empujón para despegarnos del tercero y estar en esas posiciones de ascenso directo.

El rival llega con problemas.

Es un gran equipo y porque venga con mala racha no hay que relajarse. Hay que dar un golpe sobre la mesa. Aunque vengan con mala dinámica nos fijamos en que es un gran club y un gran equipo, debemos dar lo mejor de nosotros.

¿Habrá ánimo de revancha por rascar solo un punto el año pasado ante los pepineros?

Tuvimos dos partidos en los que se nos fueron los tres puntos en ambos y tenemos ahí esa revancha como motivación.

Volviendo a Anduva, ¿contento por su asistencia en el 0-2?

Me gusta atacar y proyectarme. La situación fue buena de Dyego porque sinceramente el pase no iba para él, sino para Arnau, que estaba detrás. Pero lo vi atacar el balón súper fuerte y me sorprendió. Salimos muy enchufados y no dejábamos que hubiera contras ni que tuvieran el balón. Tanto Pozo como yo estuvimos muy ofensivos y eso me caracteriza bastante.

Chumi, Robertone, Ramazani o usted mismo tuvieron menos protagonismo el curso pasado y ahora son piezas importantes en el esquema.

Esos cuatro jugadores llegamos el año pasado y el primer año es para adaptarse. Personalmente me siento muy cómodo y ellos seguro que también, con la confianza del míster estamos dando el 100% nuestro y se está notando.

¿El vestuario es tanta piña como se atisba?

Hay una competitividad sana y elegir es decisión del míster, tenemos que entrenar a muerte porque todos somos importantes. Ya nos dijo que muchos jugaríamos de titular y debíamos estar concentrados.