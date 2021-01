Centelles: "Lo que va a marcar que ascendamos o no es la regularidad"

Álex Centelles es a día de hoy el único efectivo que debe conocer al 100% su titularidad de cara al duelo ante el Sabadell, que servirá como arranque de la segunda vuelta de la competición. El lateral zurdo cubrirá la baja por sanción de Akieme y admite que el propio José Gomes ya se lo ha hecho ver. El valenciano, además, no oculta sus deseos de medirse al equipo del que procede en la ronda de octavos de final de la Copa del Rey si el sorteo así lo deparase este viernes.

¿El míster les ha pedido ya que cambien el chip de Copa a Liga?

Hicimos un gran trabajo en Copa, el rival era de superior categoría pero demostramos que daba igual porque podemos competir ante cualquiera. Al final el objetivo principal es subir a Primera y centrarnos en la Liga porque cualquier equipo te puede ganar. Supongo que habrán cambiado, aunque tampoco nos fijamos mucho en los rivales, más en nosotros mismos.

En Sabadell pasaron apuros y solo se ganó gracias a un tanto postrero de Ramazani...

Nadie lo olvida porque fue el gol que nos dio alas para coger una buena dinámica. Fue inolvidable en esta temporada y demuestra que cualquier rival en cualquier campo puede crearte peligro y no podemos confiarnos porque conocemos la Liga.

¿Mosquea más medirse en esta segunda vuelta a los rivales de abajo?

Se están jugando la vida, que es bajar de categoría y tienes que darlo todo, por lo que sacas un plus. Pero nosotros también porque queremos ascender haciendo una gran temporada contra los de abajo y los de arriba.

¿Esta semana trae mayor presión al tener el cartel de favoritos?

Se le puede llamar presión aunque intentamos no verlo así porque el objetivo es ascender y eso conlleva ir a por la victoria partido a partido, sin importarnos el rival y con la mentalidad de ganar. La profesión que tiene esto y ponemos dedicación máxima para sobrellevar esa presión, tenemos un gran equipo y debemos seguir victoria a victoria.

Centelles: "Vengo de Valencia y sería un partido bonito enfrentarnos contra ellos"

¿Mirarán de reojo los resultados de los rivales directos?

Siempre miramos los resultados cuando juegan antes, pero al final lo que va a marcar que ascendamos o no es la regularidad. Los frutos llegarán.

¿Cómo se le juega a un rival que dispone defensa de cinco efectivos?

Cuando tenemos el balón intentamos jugar de la misma manera, con paciencia. Con otro sistema igual cambia un poco la presión, pero en otros partidos ya pasamos por la línea de cinco y lo repasaremos bien.

¿Acusará la inactividad competitiva de las últimas semanas?

En los entrenamientos estás preparándote para el partido, me encuentro bien y hay que saber dosificarse y no tener ritmo de partido no es ninguna excusa. Esta semana el míster me quería reservar al estar Akieme expulsado, pero estoy a tope para el fin de semana.

¿Algún rival predilecto para el sorteo copero del viernes?

Vengo de Valencia y sería un partido bonito enfrentarnos contra ellos. Está muy lejos y el camino es ir partido a partido.