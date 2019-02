Cetro andaluz para María José González

Que el tiro deportivo es una disciplina en auge en la provincia de Almería, sobre todo gracias al Centro de Tiro Juegos Mediterráneos (Gádor), se refleja en que la almeriense es la provincia de Andalucía con mayor número de tiradores. Por ello, no es de extrañar que en esta tierra se forjen auténticos campeones y campeonas, como es el caso de María José González, que recientemente se ha llevado la corona autonómica en la modalidad de Foso Olímpico en el Campeonato de Andalucía, disputado en Vera.

"Me siento muy orgullosa de haberlo ganado, sobre todo porque lo he hecho en mi tierra en Almería", confiesa González, que suma un nuevo trofeo a su envidiable palmarés desde que empezara a competir en 2016 en un deporte en el que se enroló gracias a la insistencia de Manuel Lores, al ver las buenas cualidades que tenía González para dicho deporte cuando lo practicaba, años atrás, solamente como un "desahogo". Ahora, la almeriense ocupa el sexto puesto del ránking nacional, lo que le permite participar en el Campeonato de España absoluto, del que ya fue subcampeona en Foso Universal, o en la Copa del Rey. La competición copera, la semana que viene en Cheste (Valencia) será la próxima cita de una de las fundadoras del Club Desafío Plato, primer club de tiro de Almería. "Estoy muy animada, me veo muy capacitada para tratar de meterme en la final. Es una cita muy difícil, competiré con tiradoras que han estado en Juegos Olímpicos y que se dedican exclusivamente a este deporte, por lo que es un honor estar entre ellas, pese a que yo no puedo dedicar tanto tiempo a entrenar", admite.

María José González, al contrario que muchas de sus rivales, compagina su pasión por este deporte con su trabajo, en el Hospital del Poniente. Asegura que "le tienes que dedicar mucho tiempo", que la clave de esta modalidad, lejos de lo que pueda pensar la gente "no es la puntería, es la anticipación, porque es un blanco en movimiento" y agradece el apoyo que recibe del Ayuntamiento de Gádor, del de Oria, de donde remanece su familia, y de Cartuchos GB, su patrocinador principal.