Charly Carreño y Álvaro Viera analizan los pilares de Son Moix

Primera premisa: “Nadie tiene en la cabeza un partido como el de aquí en casa, en el que tuvimos el acierto de hacer un día fantástico de saque que facilitó todo el juego, y además la energía tan diferente en cada campo que esto provocó, nosotros con muchísimo acierto y jugando cómodos, y ellos todo lo contrario”. Charly Carreño analiza una semana más lo que se avecina para su equipo en la jornada de fase regular de la Superliga, asumiendo que “con total seguridad nos encontraremos un equipo que en casa está jugando bastante bien, además de que aquí le faltaba también un jugador (David Seybering), que ya está absolutamente recuperado y que es importante”, textualmente.

El entrenador de Unicaja Costa de Almería sigue con el hilo de la plantilla mallorquina, a la que tiene un gran respeto: “Con un buen balance, en el sentido de que en cada posición tiene jugadores necesarios, es decir, un opuesto con un volumen grandísimo de ataque y con un muy buen acierto, un colocador muy joven, pero haciendo un gran campeonato y al que le auguro que va a ser importante en los próximos años, centrales importantes y con experiencia…”. Sobre Jaime Arjones, más: “Fue clave el año pasado en Boiro y este año en Palma lo está repitiendo, cogiendo las riendas de un equipo de la Superliga, con la edad que tiene; es interesante ver cómo va creciendo y hay que echarle un ojo”.

En definitiva, para Carreño es un gran equipo que además en su casa juega muy bien, una casa que ha visitado en infinidad de ocasiones: “Cuando voy a un pabellón en el que estuve hace tiempo a la mente me vienen solo los recuerdos positivos; yo allí he perdido muchos partidos, pero recuerdo ligas ganadas en Son Moix en momentos muy difíciles, cuando Palma tenía un súper equipo, nosotros también; conseguimos grandes victorias”. Es la segunda escala camino de la Copa, siguiendo después las visitas de Emevé y de Guaguas y las salidas intercalas de Petrer y San Roque, la última antes del ‘Torneo del KO’, si bien “lo de preparar una copa es algo que como técnicos tenemos en el trasfondo, pero no preparamos las semanas pensando específicamente en ese torneo”.

Charly Carreño: "Durante la primera vuelta hemos jugado a muy buen nivel"

Eso sí, reconoce que “en la programación y la elaboración de las sesiones sí introducimos ciertos componentes, pero para los chicos tienen que ir a cada fin de semana preparados lo mejor posible”. En ese sentido, “veo al equipo bien, una semana más en la que se está entrenando con normalidad, estando al completo y se nota en el ritmo de entrenamiento”, dicho de modo textual. Esto visto en balance arroja que “durante la primera vuelta hemos jugado a muy buen nivel; es cierto que en muchos de los partidos ganados sí podíamos hacer cosas mejor para jugar mejor, y que en los tres partidos que hemos perdido, hemos tenido momentos muy, muy, muy buenos de juego”.

Como idea, “lo que podemos buscar es que cada jugador, individualmente, pueda tener una mejora a nivel o técnico o táctico, pero sí creo que a nivel de ritmo de juego el equipo puede jugar un poquito mejor, de ser más contante cuando el nivel es muy alto, y por ahí estamos trabajando durante las semanas para que lleguen los partidos y poner ese nivel y ser capaces de mantenerlo contra rivales muy difíciles”. Uno de sus hombres, el joven Álvaro Viera, es una clara muestra de la progresión experimentada por el grupo, pero en su caso además con un hándicap que ha superado: “Me siento bien, aunque, al principio, la adaptación de la playa a la pista es un poco complicada”.

Estrella nacional de la arena, su regreso a pista es una feliz noticia para el voleibol: “Como no había jugado mucho a vóley pista me ha costado un poquito más, pero bueno, con la ayuda de los compañeros y del cuerpo técnico se están haciendo bien las cosas y estoy pudiendo adaptarme mucho más rápido”. Entre las diferencias, “yo estaba acostumbrado a tener el peso del partido, por así decirlo, porque siempre se acaban a mí, y ahora como que se reparte ese peso en todo el equipo”. Perfeccionista y autoexigente, “creo que ya estoy más o menos adaptado, si bien todavía queda un poquito porque es mi primer año”.

Neaves, un ejemplo dentro y fuera de la pista

Sueña con que su estreno sea ‘por la puerta grande’, con alguna gran alegría: “Estamos muy bien, la verdad, después de la reincorporación de la Navidad; al equipo, de hecho, lo veo bastante centrado y con un objetivo claro, que ahora mismo es la Copa del Rey”. Será su primer ‘Torneo del KO’ y por eso lo vivirá como se merece: “La verdad que es una experiencia muy bonita y esperamos hacerlo lo mejor posible”. Se siente muy bien rodeado: “El grupo se define principalmente en que todos que son muy buena gente; hay un ambiente muy ameno para poder trabajar y la verdad es que estoy encantado”.

Su posición de opuesto no le es ajena, “era lo que venía estando acostumbrado en pista anteriormente, así que me está costando menos adaptarme porque venía con algo sabido ya”, compartiendo con un Matt Neaves al que admira: “Es un tío increíble como persona y que además juega así, increíble, lo que ya está reflejado en los números”. Unidos, se va a por todas: “Sí, todos los del equipo tenemos buenas expectativas en poder conseguir una clasificación para la final de la Copa y ya luego habrá que pelearla, pero ese es el objetivo que tenemos marcado”.

Pero antes, Palma: “Venimos trabajando bastante duro esta última semana y aunque va a ser complicado, porque en casa ellos siempre juegan bien, podemos hacer un buen partido y sacar la victoria”. Del rival habla maravillas de Arjones, además con la cercanía de haber coincidido en periodos de selección años atrás: “Es un jugador excelente”.