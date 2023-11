Charly Carreño y Fernando Fernández dan tratamiento de ‘equipo grande’ a Cisneros Alter

Será bonito, será reñido, y supondrá una dura prueba más para Unicaja Costa de Almería como líder de la clasificación. Esta vez lo visita un ‘sorprendente’ cuarto clasificado, recién ascendido y en plena racha de victorias como es Cisneros Alter. En el Moisés Ruiz ya se le da tratamiento de ‘equipo grande’ por méritos propios, lo que incluso motiva más a los ahorradores de cara al choque del sábado. Charly Carreño y Fernando Fernández, que militó en las filas tinerfeñas hace dos temporadas, lo han dejado claro en la víspera: está muy bien armado como equipo, tiene una gran dirección técnica y cuenta con unas bases sólidas como club, capacitado para generar proyectos ambiciosos.

Eso sí, los verdes están rayando a un gran nivel, dejando una muestra más de ello este domingo pasado en Melilla: “Nosotros no buscábamos ni mucho menos un 3-0, nosotros buscábamos un resultado positivo, sumar, jugar bien…; nos trajimos los tres puntos y por cómo jugó el equipo, que lo hizo muy bien, estoy contento con el desarrollo de los chicos en el partido”. Charly Carreño sonríe de modo controlado, porque lo suyo es el partido a partido, pero ante una doble cita consecutiva como local sí hace cuentas: “El equipo viene trabajando muy bien dentro y fuera; nos quedan 4 partidos para terminar este periodo, de los cuales 3 pertenecen a la primera vuelta y van a ser fundamentales para ser primeros”.

De los de casa, “son contra dos equipos duros, sobre todo Cisneros, que está muy bien posicionado para lo que en teoría todo el mundo pudiera pensar al inicio de temporada, que está jugando muy bien, y Teruel es un equipo que últimamente ha recuperado a dos jugadores que tenía con sus selecciones, siempre fuerte”. Sería “clave sumar estas dos victorias e ir al último partido de la primera vuelta contra Soria posiblemente buscando el ‘campeonato de invierno’, pero eso solo pasará si sacamos lo de casa”. En detalle sobre Cisneros, “tiene a Macarro, un jugador muy conocido que también ha participado en otras ligas europeas, está Amorím, un opuesto con experiencia y gran calidad de ataque, Gaby del Carmen y Lucas Conde, dos puntos con gran balance de ataque-recepción…”.

El técnico almeriense no duda en reconocer que “el equipo está formado por muy buenos jugadores y también está muy bien dirigido”. Como baza a favor, eso sí, jugar en casa: “Los chicos están consiguiendo ilusionar a la afición, ya no solo que se gane, sino es más el cómo se gana y el cómo están transmitiendo; el nuestro es un equipo que transmite de dentro hacia fuera y la grada lo está percibiendo así”. La lucha es “seguir enganchando a más gente”. La semana se ha quedado “corta de entrenamiento” al haber jugado fuera, en Melilla, en domingo, pero se ha aprovechado para “trabajar situaciones como defensa de la diagonal y pase de contraataque, que podríamos haber hecho mucho mejor, y ver cómo podemos frenar las cosas interesantes que tiene Cisneros”.

Sin poder jugar contra uno de sus exequipos se va a quedar Fernando Fernández, que recayó de su lesión y que está “ejercitando la paciencia, que no es una de mis virtudes”, ha asegurado de modo textual. Eso sí, “viendo cómo está rindiendo el equipo, que habla por si solo el último partido, se hace más llevadero, por así decirlo”. Le consuela “que se lleva una buena dinámica”, pero desea con todas sus fuerzas sumarse al grupo: “Trabajo para hacerlo lo antes posible”. Sobre plazos, “ha sido rotura y cicatriza bastante rápido, pero vamos a tener cuidado con la vuelta a la competición y tomarlo con paciencia”.

No ha podido ser para una partido especial como este: “En mi cabeza y en la del cuerpo médico teníamos esta fecha por el cariño que le guardo tanto a los jugadores de mi etapa que siguen allí de como al club en general, pero el deporte tiene estas cosas”. Al menos estará “feliz de verles y de desearles lo mejor para lo que queda de liga, aunque aquí les vamos a mostrar nuestra mejor cara”. El central sevillano no se sorprende de la excelente racha tinerfeña: “Pues mira, la verdad es que yo lo tenía bastante claro que una vez que consiguieran subir, porque el club tiene bastante estabilidad y hace las cosas muy bien, que iban a hacer un proyecto fuerte”. Tenerife, además, “es mi segunda casa”, textual.

Ha ido más lejos: “Conforme vi la confección del equipo y conociendo la gente que hay detrás, porque cuenta con un Superliga 2 y un montón de jugadores de allí, sabía que se iba a trabajar bien y que iba a ser uno de los equipos que va a estar en la Copa, y no solo este año, sino que yo creo ha venido para quedarse en Superliga”. Abanderado, un Lucas Conde al que admira: “Él tenía 15 años cuando vivimos juntos, tenemos una buenísima relación y sé de su potencial, así que su vuelta a Cisneros sabía que iba a cambiar a todo el equipo porque le da estabilidad, le da otra cara, un plus de jugador de calidad al que se lo van a rifar el resto de equipos”.

De igual modo ha elogiado a Del Carmen: “Gaby es un jugón, a mí me encanta, la verdad, porque es capaz de hacer de todo y por la energía que imprime en la cancha, le encanta competir, es un crack”. Son dos muestras de “un equipo muy completo, con dos puntas que son de los mejores de la Superliga, que dan estabilidad, con versatilidad y recursos, y además ya conocemos al opuesto, el año pasado en Valencia, a Macarro, y Fran Duque lo viene haciendo muy bien también… en general tienen un equipo muy competitivo; es de los que más me gusta ver y al que más he visto, de hecho, así que lo conozco bien”. Gran jugador, además a Fernando Fernández se le valora como persona: “Mi filosofía es intentar en todos sitios que no haya un ‘pero’ e intentar dar lo máximo, y sí tengo amigos en todos lados a los que me voy encontrando cada jornada; lo que el vóley va dejando”.