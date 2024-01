Charly y Marco Carreño reconocen el “potencial de ataque” de Manacor

El intenso trabajo de la semana para los ahorradores tiene el objetivo claro de un rival de gran entidad que ya asoma por el horizonte, a punto de arribar a Almería. Se trata de un Conectabalear CV Manacor sobre el que ya se advirtió que era mucho más potente que lo que se vio en el Miquel Àngel Nadal en la primera vuelta. Allí el triunfo fue por 0-3 con un nivel excelente de Unicaja Costa de Almería: “Un partido similar sería muy optimista, pero el objetivo es jugar a ese nivel, o mejor diría ‘sacar’ a ese nivel, ya que hicimos un día de saque fantástico que nos facilitó el resto del trabajo”. Son las palabras de Carreño, Charly, entrenador: “Yo auguro un partido mucho más complicado”.

El técnico lo advierte: “Ya comenté que es un buen equipo, porque lo es, y ahora además es cierto que han cambiado la estructura respecto a cómo jugamos la vez anterior”. Igual de cauto se muestra Carreño, Marco, receptor: “Allí, en su casa, nos dio muchísima pelea y tuvimos que apretar al máximo para sacar adelante el partido, y no va a ser menos este fin de semana, así que será obligatorio poner toda la carne en el asador de nuevo”. Queda clara la peligrosidad de un adversario clasificado para la Copa del Rey, que llega octavo en la tabla clasificatoria y del que Charly destaca sobre todo “potencial de ataque”.

Abunda en el análisis sobre ello empezando desde el saque, “tiene varios jugadores que pueden tomar riesgos y tener un buen resultado”, y después se centra en “los dos puntas sobre todo, tanto Calvo como Coltyn, ambos muy interesantes”. Además, añade un buen detalle más, “tienen estructura de bloqueo”, todo ello acompasado porque “tienen un buen entrenador”, para sentenciar con que “tienen armas para venir aquí a Almería y luchar”. En su lado de la red, los chicos han vuelto “bien, se nota que la energía está renovada si bien el equipo se viene desenvolviendo con buena energía durante el año”.

Eso sí, “estos parones de siete días, luego trabajar tres y los otros dos días de descanso, hacen que la gente venga con un espíritu diferente, y se nota en el entrenamiento y en el ritmo del equipo en el día a día”. La Navidad ha venido bien: “Todo el mundo utiliza estas fechas para estar en familia, para disfrutar un poco de salir la pista, la pelota y el voleibol”, y el técnico almeriense no ha sido menos, aunque “siempre pendientes en el trabajo que hay por delante” porque la desconexión total es imposible: “No se puede, no se puede, es imposible estar de vacaciones, estar incluso con la familia, y no tener un momento en el que se venga a la cabeza los entrenamientos o sobre todo el plano de organización”.

Con la Copa del Rey en mente

Además, la proximidad de la Copa del Rey es un hecho y el plan ya está activado: “Hay variaciones en el trabajo tanto en la pista como en el gimnasio, porque tenemos objetivos exigentes, ya que la idea es, como ya comenté en alguna ocasión, estar arriba en todos los títulos y luchar hasta el final”. El objetivo inmediato es “que el equipo esté físicamente bien en tres partidos de Copa de altísima intensidad, lo que requieren que durante la semana le prestemos atención”. Y no es optimismo pensar en eso, en el pleno de cuartos, semis y final: “La idea es que hay que estar preparado para jugar tres partidos y el ir a un solo partido o tener en la cabeza un partido se tiene los momentos previos a ese partido”.

De hecho, “el equipo se prepara tres veces para jugar un partido a cara cruz como cada uno de la Copa del Rey, así que antes, en la elaboración de la programación, en el trabajo técnico y físico, tenemos que pensar en que el equipo pueda llegar bien físicamente a los tres partidos de un torneo como la Copa”. Charly, sobre jugar el Día de Reyes en casa lo tiene claro: “Entiendo que es un día familiar, pero durante los partidos, las poquitas veces que levanto la vista y miro un poco para arriba, veo familias en la grada, hay muchas que asisten y, ¿por qué no?, en ese día los chicos pueden jugar con sus juguetes nuevos, se puede comer en familia y por la tarde compartir las emociones que vamos a darles”.

De modo similar piensa Marco Carreño: “Sé que es el Día de Reyes y lo que eso supone, que la gente está ocupada en familia, pero les animo a que vengan al Moisés Ruiz a dar su aliento, porque nos hará mucha falta y nos ayudará a sacar el partido”. El receptor ha comenzado el año “con mucha más fuerza que el año anterior, eso siempre, porque hay que venir con un marcha más y buscar un buen resultado general en esta segunda vuelta de la fase regular”. Su Navidad ha sido “tranquila”, pero “siempre pensando en volver al entrenamiento, volver a entrenar fuerte”, ha sido “corta”, pero “bien aprovechada” para el estudio y para recargar cuerpo y mente.

Marco Carreño: "Hemos formado un grupo muy bonito y todos siempre queremos hacer buenos entrenamientos y sacarles el máximo provecho"

De todos los jóvenes, Marco tiene algo más de recorrido con el primer equipo, pero esta es su primera temporada a ‘pleno derecho’ en la plantilla ahorradora: “Me siento muy bien cogiendo sensaciones, mejorando día a día y tratando siempre de ayudar en lo máximo a mis compañeros, dar un nivel alto competitivo y a por todas siempre”. La marcha hasta ahora está siendo muy buena, y el receptor marca la clave: “Yo creo que el gran grupo que hemos creado y básicamente la intención con la que venimos todos a entrenar todos los días; un grupo muy bonito y todos siempre queremos hacer buenos entrenamientos y sacarles el máximo provecho”.

En su caso, siendo Charly su padre, afronta esa doble condición sabiendo manejar ambos roles: “Lo llevo muy bien, es muy bonito; es muy exigente y está todos los días a mi lado, aconsejándome, pero como a todos los compañeros”. Las “ganas de volver” marcan este inicio de 2024, “dar buena impresión a la afición y partido a partido a por la Copa del Rey”.