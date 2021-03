Uno de los titulares indiscutibles en el Club Deportivo El Ejido esta temporada, José Carlos Caballero Vargas, más conocido como Checa, volverá este domingo al eje de la zaga del cuadro celeste tras perderse el duelo de la pasada semana por sanción ante el Sevilla Atlético. El central de 22 años de edad está con muchas ganas de jugar en Linarejos ante el líder del Grupo IV B de Segunda B, un partido clave para los intereses de los de Fran Alcoy.

"Venimos de una semana de descanso que le ha servido al equipo para cargar pilas y poder estar con la familia, que a veces es necesario. La semana ha sido una buena semana de entrenamientos, donde se está metiendo la carga suficiente de trabajo para el partido y estamos con muchas ganas e ilusión de salir a por todas al campo del Linares Deportivo y traernos los tres puntos para El Ejido", comenta el defensor gaditano que llegó el pasado verano a la entidad del Poniente almeriense procedente del Arenas.

"El parón ha servido para recargar pilas y llegamos al partido en Linarejos con muchas ganas e ilusión"

Para Checa, que ha participado en todos los encuentros del CD El Ejido este curso menos en los de las jornadas 7ª, 8ª y 15ª, "es fundamental para lo que queda conseguir los máximos puntos posibles , tenemos que intentar salir de la zona de descenso y no nos queda otra que ir a Linarejos a ganar y no vamos a escatimar nada. No podemos estar para verlas venir, tenemos que ir por los tres puntos y hay que seguir la dinámica buena que traemos porque venimos de cinco partidos sin perder y las cosas deben seguir así".

Con el conjunto ejidense séptimo clasificado, a cuatro puntos de las plazas de salvación y con solamente nueve en juego por disputarse de esta Primera Fase, el futbolista natural de Alcalá del Valle admite que "están las cosas muy apretadas, quedan pocos puntos en juego y tenemos que continuar remando todos juntos porque es lo que nos va a permitir salir de ahí".

Pese a ser consciente, al igual que el resto del vestuario del CD El Ejido, de la dificultad del choque en Linares, deja claro que "vamos con fuerza".