Chelo Alcázar, nueva defensa central de la UD Almería

Chelo, de 30 años de edad, es otra de las incorporaciones para el nuevo equipo de fútbol femenino de la UD Almería en el que militará durante la temporada 2018- 2019. Según ha explicado, se trata de una gran oportunidad que no se esperaba. “No todo el mundo tiene la opción de jugar en este gran club y me voy a dejar la piel para cumplir los objetivos que se planteen y, sobretodo, disfrutar de este magnífico deporte”, admitía.

Consuelo Alcázar, “Chelo”, es del Almería desde muy pequeña. Es del barrio de Torrecárdenas y solía ir con su padre al estadio Juan Rojas a ver los partidos del equipo masculino. “La UDA es para mí el club de referencia en la provincia y es un orgullo muy grande poder llevar esta camiseta”, confesaba. Para la central, pertenecer al conjunto rojiblanco supone responsabilidad y compromiso, y ha expresado sus ganas por progresar en la categoría, la segunda andaluza: “Tenemos que trabajar juntas para dejar nuestro equipo en lo más alto”.

Chelo juega al fútbol desde que, según ha dicho, tiene uso de razón, aunque en el colegio probó también el balonmano, deporte por el cual se decantó y que aún practica. Pasados los años, vivió un tiempo en Escocia y allí retomó el contacto con el fútbol. Al volver a su tierra continuó con ese deporte, en la modalidad de fútbol sala, sin dejar el balonmano. En poco tiempo fichó por el Atlético de Benahadux para jugar la Copa de Almería, y se quedó en este equipo para la siguiente temporada (2017- 2018). La central ha destacado el buen trato y la unión que había en ese grupo.

La futbolista es, además, profesora de Educación Física. “Me encantan todos los deportes, de hecho, el día que no hago algo de ejercicio me siento diferente, con menos alegría”, explicaba. Opina que, tanto el balonmano como el fútbol, practicados de forma colectiva, aportan muchos valores. “No me gustan los individualismos y, por experiencia, creo que un equipo que tiene muy buenas jugadoras individuales, éstas acaban frustrándose y no disfrutando del juego”, opinaba y añadía que, “el fútbol conlleva colaboración, esfuerzo y luchar todos por un objetivo común”.

La defensa considera que en la UD Almería femenino hay mucha diferencia de edad entre las jugadoras, pero cree que “la madurez y experiencia de las mayores va a aportar mucho a las más jóvenes y ellas también nos van a aportar mucha vitalidad e ilusión”. Chelo se muestra optimista: “Veo a mis compañeras muy entusiasmadas con el proyecto y estoy convencida que saldrá algo muy bueno”. Partir de la base del compromiso nada más empezar e ir alcanzando objetivos es la clave del éxito para, según ha declarado, “ir ascendiendo, y por qué no, soñar con jugar alguna vez la Liga Iberdrola”.